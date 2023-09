El pívot del Real Madrid Edyy Tavares se ha mostrado optimista ante la semifinal de la Supercopa Endesa que enfrentará esta tarde (18.30 horas) a su equipo con el Barça en el Palacio de los Deportes de Murcia. El jugador de Cabo Verde dice que llega en un buen momento de forma tras pasar por el Mundial.

¿Cómo afronta la Supercopa 2023?

Con la misma ilusión que las últimas cinco. Siempre lo juntas con el princiio de temporada, donde tienes muchas ganas de querer demostrar que podemos competir. La Supercopa es el primer paso que debemos dar.

¿Ha perdido el Barça potencial?

El Barça nunca pierde fuerza, es un equipo que siempre va a dar la talla. Nunca te puedes confiar, da igual que se vayan jugadores o quien entrene porque ellos siempre tienen el objetivo de competir y ganar.

¿Qué Real Madrid se verá?

Como hemos jugado pocos partidos, hemos tenido poco tiempo para preparar todo y, encima, algunos jugadores han llegado solo una semana antes de la Supercopa, pero los aficionados van a ver un equipo que va a luchar y que va a hacer posible por ganar la Supercopa.

¿En qué momento mental llegan a la Supercopa?

Mentalmente llegamos muy bien porque venimos de vacaciones, de estar de descanso. Siempre intentamos hacer lo mejor posible para intentar ganar porque para nosotros enfrentarnos al Barça es siempre como el partido del año y hacemos lo posible para jugar lo mejor posible contra ellos.

¿Qué objetivos personales se ha marcado esta temporada?

Siempre intento dar un paso cada año, mejorar cosas, estar más concentado, hacer las cosa mejor y seguir mejorando hasta el día que me retire.

Solo un refuerzo esta temporada en el Real Madrid.

Hemos tenido pocos refuerzos, pero los que están saben lo que tienen que hacer y saben manejar los momentos importantes de los partidos. Todos los que están aquí saben lo que tienen que hacer, no hay gente nueva a la que enseñar cosas. Eso ayuda muchísimo a la hora de comunicar, de saber qué hacer cada uno en los partidos.

¿Tenía ganas de volver?

Muchísimas ganas de llegar, de estar en la rutina, volver a sentir la adrenalina de jugar partidos importantes y de hacer a la gente feliz, que es lo más importante para nosotros.

La experiencia en el Mundial con Cabo Vere.

Es muy gratificante ser el país más pequeño en el Mundial y ganar un partido. Sabíamos que iba a ser difícil con tanta gente joven en la selección, con campos llenos todos los partidos, era normal, pero hemos disfrutado la experiencia y si tenemos otra oportunidad, será diferente.

¿En qué mometo de forma llega?

El Mundial me ayudó mucho para llegar en forma, no empezar desde lo básico. Llego con una buena foma y me va ayudar a integrarme con el equipo. No sé si llego en mi mejor momento de forma o no, pero es mi primer partido con el equipo y vamos a ver cómo sale todo.