El Águilas FC afronta mañana ante el filial del Cádiz, a las seis de la tarde, su tercer partido del campeonato de Segunda RFEF, después de caer derrotado en Estepona en el último suspiro, por lo que el entrenador aguileño Sebas López espera poder corregir los fallos de la pasad jornada.

«No estuvimos afortunados, no estuvimos concentrados en esas acciones puntuales, el gol nos llegó en una acción de varios situaciones que no terminamos de sacarla bien, de manera contundente y al final acaba esa jugada en gol con varios desaciertos», dijo en la previa.

El técnico del equipo costero no podrá confeccionar su once inicial hasta el último momento al estar pendiente de la evolución de las molestias físicas que arrastran hasta seis de sus futbolistas (Blas, Ebuka, Athuman, Ramón Arcas, Lolo Baeza y Pladevall).

Analizando al rival, el Cádiz Mirandilla, Sebas López avisaba de que es «un equipo joven que la pasada semana hizo un muy buen partido al Yeclano, es un filial, es un equipo que está hecho para competir en esta categoría con muchos jugadores jóvenes» añadiendo que es «un equipo dinámico, en la fase de finalización, en el último tramo de campo tiene jugadores muy verticales, es un equipo que tiene calidad, en el juego combinativo también».

«Tenemos que estar en los primeros minutos muy contundentes, no dejarles que esos jugadores que tienen de calidad que aparezcan, es fundamental que no se encuentren, no que no se sientan cómodos, que sepan que vienen a un sitio donde no van a sacar nada positivo y que desde el minuto cero sepamos que somos el Águilas», explicaba Sebas López, aunque matizaba que «tenemos que ser humildes, tenemos que ser respetuosos, pero también, por supuesto tenemos que salir a por los tres puntos y tener esa ambición de ganar cada partido».

El Águilas FC marcha actualmente en la octava posición, con tres puntos, tras conseguir un balance de una victoria y una derrota en este arranque.