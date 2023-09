Tenía clavadas dos espinas Pedro Acosta tras el regreso del Mundial de Moto2 en agosto. La primera, no ganar en Austria, la casa de sus patrocinadores; la segunda, la carrera en Barcelona, donde solo pudo ser sexto. En Misano, un circuito donde nunca había subido al podio, se las quitó de un plumazo. Victoria con dominio desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, ampliando su renta al frente del campeonato hasta los 34 puntos. Pedro Acosta es un líder al cuadrado.

«Es el momento de arriesgar», dijo en los días previos al Gran Premio de San Marino. Y dicho y hecho. Excepto en la última sesión de entrenamientos, el murciano tuvo siempre el mejor ritmo de toda la parrilla. En carrera quedó más patente. No dio opción a sus rivales, con dos ataques clave, uno en la quinta vuelta y otro a seis del final aprovechando un par de errores de su rival en el circuito Marco Simoncelli, el italiano Celetisno Vietti, que llegaba de ganar una semana antes en Cataluña. «Era un día dar un golpe en la mesa, teníamos que estar ahí luchando por una victoria que hacía tiempo que no la teníamos. Las carreras de Austria y Barcelona me dolieron mucho, ya era hora de tener otra», dijo en declaraciones a DAZN ‘El Tiburón de Mazarrón’,

Los neumáticos iban a ser un factor determinante dadas las altas temperaturas. De hecho, fue una carrera con muchas caídas, como la que sufrió el piloto de La Ñora Fermín Aldeguer, quien cerró así un mal fin de semana. Con problemas físicos y en la moto durante todo el Gran Premio, partió desde la vigésimo primera plaza en parrilla de salida, demasiado retrasado para un trazado tan ‘ratonero’. Remontó hasta la decimoquinta, pero en la vuelta número quince, arriesgando más de la cuenta, la rueda delantera perdió adherencia y ahí se acabó su aventura.

«Con este calor estábamos en las mismas condiciones que en Austria, quedarse atrás suponía que se calentara el neumático y que hubiera más problemas de los que ya había. Al final era lucha por la primera posición en la salida o ya perder la carrera desde la primera vuelta», apuntó un Acosta quien a punto estuvo de llevarse un susto en la salida con Manu González, pero pese a ello, en la primera curva ya era líder, superando a Celestino Vietti y marcando ya en la segunda vuelta un registro estratosférico de 1:36.4. El italiano Vietti, Aron Canet, que terminó abandonando por una caída, y Alonso López no pudieron seguir el fuerte ritmo del mazarronero, quien estiró mucho la cabeza y en el quinto giro se quitó el acoso del turinés, al que había metido en ese momento siete décimas de segundo.

En el ecuador del Gran Premio, Vietti lo intentó. «Ha sido complicado porque veía que Vietti venía en algunos sectores con vuelta rápida y he tenido que apretar. Quizás no he arriesgado tanto como en América, pero sí que he arriesgado», reveló el piloto del Team Ajo.

Vietti apretó los dientes y batió el récord de la pista, pero sufrió un par de sustos que permitieron al murciano tener un final de carrera plácido, con más de dos segundos de ventaja. Ya era cuestión de asegurar y de no cometer errores. Con la pista limpia, sin oposición, fue hasta sencillo para un Acosta que afrontará la recta final del Mundial con 34 puntos de renta sobre un Tony Arbolino que volvió a estar con los mejores aunque no llegó a subir al podio al quedar cuarto, por detrás de Alonso López.

Acosta rompió así una racha cuatro carreras sin ganar gracias a un ritmo muy constante que le permite afrontar la gira asiática con una cómoda renta de puntos en su lucha por ganar el segundo título de su carrera deportiva antes de saltar en 2024 a MotoGP.

Álvaro Carpe y Máximo Quiles, segundo y tercero en la Rookies Cup

El motociclismo regional tiene grandes realidad, pero también grandes promesas que vienen pisando fuerte como los jóvenes Álvaro Carpe y Máximo Martínez Quiles, protagonistas esta temporada en la Red Bull Rookies Cup, de donde surgió Pedro Acosta. En Misano, en las dos últimas carreras de la temporada, Carpe y Quiles aseguraron el segundo y tercer puesto, respectivamente, de la clasificación.

El primero lo hizo con una victoria en la carrera abrió el fin de semana, donde el segundo fue tercero. «Me quedé al frente, tratando de hacer mi carrera a mi ritmo y estoy emocionado de asegurar el segundo lugar en la Copa en mi primer año», declaró un Carpe que en su estreno ha sumado siete podios, entre ellos dos victorias. Para Máximo Martínez Quiles también fue una buena carrera, en la que logró su quinto podio de la temporada. «En la última vuelta hice algunos adelantamientos, me puse en una buena posición, pero no lo suficientemente cerca de Carpe para coger el rebufo. Al llegar a la última curva, Guido Pini se abrió mucho, se cayó y casi toco la moto. Pensé que me adelantarían en el camino hacia la meta porque salí muy lento en la última curva, pero no sucedió», dijo un piloto que en las dos anteriores citas no había pisado el podio, un hecho que le hizo «estar muy feliz».

Este domingo, en la segunda y última cita de 2023, el campeón, Ángel Piqueras, quien dará el salto a Moto3, logró la victoria en un final emocionante, donde superó por sólo 9 milésimas de segundo a Máximo Quiles, y en 117 a Carpe. «En la última vuelta estaba preparado para adelantar a Piqueras en las últimas 3 o 4 curvas. Superé a Carpe, pero luego me desvié un poco en la tercera curva rápida y él me adelantó de nuevo», dijo Quiles, mientras que Carpe apuntó que «estaba intentando ganar de nuevo, pero esta vez quedé tercero. Aún así, es otro podio en mi temporada de novato , así que estoy feliz», concluyó.