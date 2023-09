El FC Cartagena ya se prepara para el partidazo de este domingo (18.30, LigaHypermotion TV y Amazon Prime Video) ante un Real Zaragoza invicto, que llega en su mejor momento a nivel institucional desde hace años, y con una afición volcada con el equipo del que se espera que consiga el ansiado ascenso a la élite del fútbol español. Desde la ciudad maña se ha batido, al igual que en Cartagena, el récord absoluto de abonados, aunque allí data esta campaña de la inimaginable cifra de 28.882 abonados, frente a los 8.806 que constan en Cartagena.

Una cita de domingo nada fácil para un conjunto albinegro que acaba de conseguir sus primeros tres puntos en La Cerámica ante el filial del Villarreal, y que para continuar con su buen pie y no volver a la senda de la derrota, deberá domar a un más que difícil Zaragoza que ya acumula 12 puntos de 12 posibles, y sin un solo tanto en contra, algo que le ha hecho entrar en la lista de los equipos con mejor arranque en toda España e incluso Europa. Los de Escribá, además, han dormido esta semana líderes, aunque el Espanyol, con su victoria del viernes, les desplazaba de esa situación de privilegio.

El FC Cartagena deberá vencer a un equipo en alza, en juego y en estado de ánimo, todo para seguir sosteniendo una semana más la buena dinámica de resultados. Con el triunfo en Villarreal, la confianza del equipo ha aumentado considerablemente, llegando al punto de no querer dar nada por perdido, y querer salir a por los tres puntos ante el equipo que por no conceder, no concedió ni un gol a sus primeros cuatro rivales.

Pero lejos de achantarse, desde Cartagena no se le echa el ojo al gran momento de los zaragocistas, y para este choque podrían haber varios motivos por los que los pupilos de Víctor Sánchez del Amo, pueden sentirse motivados a arrancar un buen resultado. El primero y más claro de todos es que siempre motiva jugar contra uno de los rivales a batir. Por delante se tiene la oportunidad de confirmar la resurrección de un proyecto que se llevó muchos palos en el comienzo liguero dadas las tres derrotas consecutivas.

El segundo motivo es el de derribar la torre que nadie consiguió dañar. «Es un reto para nosotros y una motivación muy buena la oportunidad de ser el primer equipo que le gane al líder». Este mensaje mandó el entrenador albinegro en la rueda de prensa previa al choque, un mensaje que de seguro instaló desde el comienzo de la semana en el vestuario.

Y el tercer motivo es el de estrenar el casillero de puntos en su feudo, el Estadio Municipal Cartagonova, una cuenta pendiente para Víctor Sánchez del Amo, que aún no se estrenó en casa. Dos choques oficiales desde el comienzo liguero se disputaron en el estadio albinegro, saltándose con dos derrotas ante Eldense y Levante, ambas por (0-1).

A estas tres premisas se agarra un cuadro blanquinegro que recordemos que sigue siendo un equipo al que aún le falta por llegar a su máximo rendimiento, dado que los fichajes no han dejado de llegar hasta hace escasos días, y aún quedan por aclimatarse futbolistas llamados a ser muy importantes en esta 23-24. Jugadores como Jony Rodriguez, Umaro Embaló, Juanjo Narváez, Tomás Alarcón e incluso Juan Carlos Real o Héctor Hevel… siguen aún en vista de sacar a relucir su máximo nivel vistiendo la albinegra. Quien sabe si será ante los líderes imbatidos e invictos cuando alguno de los nombrados diga de despertar, es en las grandes citas donde deben aparecer los grandes jugadores, y motivación no les faltará.

El once, una incógnita

Hablando de las bajas confirmadas por el cuadro cartagenerista, únicamente serán Iván Calero junto con Jony Rodríguez los dos jugadores con los que no podrá contar Sánchez del Amo esta tarde. Con quien si que podrá hacerlo será con Luis Muñoz, el mediocampista malagueño se recuperó de sus molestias, ya entrenó con el grupo durante toda la semana y podrá disputar minutos.

Un posible once que podría mostrar el entrenador madrileño, aunque es muy difícil predecirle dado su gusto a variar en tácticas, sería con Marc Martínez bajo palos, (aunque perfectamente le podría dar sus primeros minutos a un Lizoain que ya lleva semanas con el grupo) Arna Solá por la izquierda, José Fontán y Gonzalo Verdú en el eje de la defensa, y la duda está en el carril diestro donde podría optar por colocar a Carlitos Sánchez, o nuevamente a Tomás Alarcón.

En el mediocampo jugarían Jony Álamo junto con Damián Musto en el doble pivote, por la derecha quiz´s vemos a un Isak Jansson que se salió en Villarreal, por la izquierda a Jairo (actuando de doble lateral y extremo) y arriba la pareja que ha fabricado prácticamente la totalidad de goles cartageneros en este inicio de campaña: Alfredo Ortuño e Iván Ayllón.