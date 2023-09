Si han tenido que lanzarse a buscar un piso de alquiler o han mirado casas de segunda mano para conseguir una vivienda de su propiedad seguro que en más de una ocasión han quedado sorprendidos al ver las grandes diferencias que hay entre la ficción y la realidad. Llamemos ficción a esas fotos que nos ponen en los portales inmobiliarios en las que el espacio parece todo perfecto y realidad a lo que nos encontramos cuando abrimos la puerta y vemos que todo no es tan bonito como nos lo pintaron.

Pues algo así debe estar pensando Felipe Moreno y el murcianismo en este inicio liguero. Y es que el Real Murcia de grandes nombres dibujado sobre el papel es sobre el césped una completa ruina. Ya el Granada nos enseñó algunos defectos de los murcianistas, arrugas que quedaron maquilladas por la remontada final gracias a los goles de Rodri Ríos y Álex Rubio, pero han sido el Córdoba y el Sanluqueño, ambos en Nueva Condomina, los que nos han demostrado que el Real Murcia VIP por ahora es un Real Murcia de imitación, un Real Murcia al que se le ven las costuras, un Real Murcia que tiene más que goteras y un Real Murcia que debería empezar a buscar las facturas de algunos fichajes por si todavía está a tiempo de devolverlos.

Es cierto que la plantilla grana asusta de verdad en ataque. Este sábado volvió a confirmarse. Con apenas dos chispazos, dos goles subieron al marcador de Nueva Condomina. Dos goles que en otras campañas hubieran sido un tesoro, convirtiéndose al final en tres puntos, pero dos goles que en este curso 23-24 acabaron en el limbo. Y acabaron en el limbo porque, fijándonos solo en los tres partidos disputados, podríamos decir que los murcianistas cuentan con la peor defensa y el peor sistema defensivo que se recuerda por estos lares.

Aunque hoy Marc Baró será condenado a la horca, nadie debería perder de vista la fragilidad de los centrales. Vistos ya los cuatro zagueros con los que cuentan los granas, estoy por decir que el que más seguridad da es Alberto González, y éste ya estaba del curso anterior. Pero el asturiano ayer no estaba en el terreno de juego. Ayer a Munúa le tocó probar a Rofino, el único que todavía no había debutado, y no sé yo qué sentirá el uruguayo, aunque no me extrañaría que quisiera volver a casa. Porque, si en tres partidos ya ha probado a sus siete defensas, y en tres partidos ha encajado siete goles, pocas teclas le quedan ya por tocar.

Con Marc Baró a la cabeza, la defensa está más que cuestionada. Solo hay que ver el baño que les dio este sábado un Sanluqueño recién ascendido y que no sabía lo que era ganar en esta liga. Sin embargo, también debería mirarse Munúa un sistema donde los de atrás quedan completamente vendidos. Y eso que ayer se corrigió a sí mismo incluyendo a Tomás Pina en un centro del campo donde se empeñó en seguir castigando a Arturo en una posición que le devalúa hasta sacarlo de la partida.

Con una defensa que salta por los aires con un simple soplido, como si fuera la casita de paja del cuento de los tres cerditos, y un centro del campo que no es capaz de ser protagonista ni ante el Sanluqueño, el ataque, comandado por José Ángel Carrillo, se ahoga hasta la desesperación.

Se vio en los primeros 45 minutos, en los que el Real Murcia solo fue capaz de tirar una vez a puerta. Fue en el tiempo extra, en una falta lanzada por Pedro León que atrapó sin problemas Flere.

Pero el mayor castigo para los aficionados no era que su equipo no arranque, la mayor preocupación estaba en el marcador, donde desde el minuto 20 dominaba el Sanluqueño. Si siete días antes habían visto como el Córdoba se adelantaba en el electrónico, ayer no iba a ser muy diferente. Porque los visitantes demostraron que se sabían muy bien la lección, buscando la banda de un Marc Baró desbordado una vez más. Fue Álex Guti su verdugo, ganándole la partida tantas veces como quiso y logrando salir ganador para servir a un Airam Cabrera que puso el 0-1 ante la incredulidad de los asistentes.

Solo un chispazo trajo de vuelta al Real Murcia. Nada más reiniciarse el partido, Carrillo se inventó un magistral disparo desde fuera del área para poner el 1-1 y dar vida a un Murcia al que salvaba la calidad de sus delanteros VIP.

Pero si el ataque es VIP, la defensa es tan low cost que no aguantó ni un minuto en pie. Con Nueva Condomina todavía celebrando el gol de Carrillo, Guti volvía a dejar en evidencia a Marc Baró y a Rofino para servir a Viti, que marcaba a placer ante un Manu García que siempre llega tarde a todos sitios

Que el Sanluqueño se adelantase por segunda vez evidencia que el Murcia tiene más problemas de los que pensábamos. Y, viendo la lenta reacción de Munúa, parece que hasta el técnico es incapaz de encontrar soluciones. Quince minutos después del gol, movió el banquillo, y no pudo salir mejor la jugada. Dos minutos necesitó Rodri Ríos para igualar con una bonita vaselina.

Si alguien pensaba que ahora sí llegaría el Real Murcia de las remontadas, se equivocó pero bien. Porque el Real Murcia no sumó ni un punto. El Real Murcia, que perdía a Marc Baró al ser expulsado por derribar a Mwepu cuando se iba a plantar solo ante Manu García, se sintió el más desgraciado del mundo cuando el Sanluqueño tiró de pizarra para sacar en corto una falta que sorprendía a toda la defensa grana y que acababa en gol del propio Mwepu y en victoria de un conjunto visitante que se marchó de NC con su selfie del triunfo.