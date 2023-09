El UCAM Murcia se estrena este domingo por la tarde ante su afición en el BeSoccer La Condomina midiéndose a El Palo. Los universitarios no comenzaron con buen pie su andadura en esta nueva temporada, perdiendo en la primera jornada ante el Marbella. Los de Víctor Cea disputan hoy la segunda jornada ante El Palo, el encuentro se podrá seguir a través de Popular Televisión a partir de las 19:00 horas.

El encuentro de la jornada pasada no fue el resultado que esperaban por parte del UCAM Murca, el cual salió muy disperso en la primera mitad y sin parecer tener ninguna idea en la ofensiva, eso hizo que los rivales tomasen la iniciativa y controlasen el ritmo de partido, haciendo así los dos primeros y últimos goles del partido. El segundo tiempo la cosa cambió un poco para los de Víctor Cea, salieron más enchufados, pero no consiguieron encontrar portería y se les escaparon los primeros 3 puntos.

Pero los de Víctor Cea no han tirado la toalla, y han estado trabajando toda la semana, intentando corregir los errores cometidos en Marbella, y plantear un buen sistema de juego hoy frente a El Palo. Además, cuentan con que los universitarios se estrenan en su casa frente a su afición, y eso añade un plus de motivación.

Para este encuentro, el UCAM Murcia ya contará en sus filas con Vicente Romero, quien ya conoce al entrenador, tras haber jugado bajo sus órdenes el final de la pasada campaña, y además tiene mucha experiencia en la medular del campo, para aportar calma y seguridad en momentos donde el partido está cuesta arriba.

No solo contarán con la presencia de Vicente Romero, a este se le suma la última incorporación del delantero sub 23, Víctor Sánchez, que acompañará a Rodenas y Arturo en la punta del ataque. El nuevo jugador del UCAM Murcia, procede del Sevilla C, de 3ªRFEF, donde el pasado curso, disputó 24 encuentros y anotó 9 tantos.

Víctor Sánchez cierra con su llegada la plantilla del conjunto universitario de cara a esta temporada. El UCAM Murcia ha hecho una gran labor durante el mercado de fichajes, en el que ha tenido que sudar para confeccionar una plantilla casi desde cero, y que sea competitiva, para lograr el objetivo marcado, que es nada más ni nada menos, que el ascenso a Primera RFEF.

Un ascenso que se quedó a las puertas el año pasado, cuando los de Víctor Cea, que tomó el timón del UCAM Murcia casi al final de la temporada, cayeron eliminados en el partido de vuelta de la final frente al Atlético de Madrid B, en un partido que se marchó hasta los 120 minutos, y en donde los universitarios solo necesitaban anotar un gol, pero el encuentro acabó en empate a 0, y el filial rojiblanco logró el ascenso por haber quedado por delante del UCAM en la temporada regular.

El UCAM Murcia demostró el pasado año, lo que valía, y que pese a haber tenido 3 entrenadores en la misma campaña, y haber cosechado malos resultados, llegaron a rozar el ascenso. Esta temporada tienen la oportunidad de vengarse, y para ellos tienen que empezar por ganar hoy frente a El Palo, en el BeSoccer La Condomina.