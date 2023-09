No pudo inaugurar el nuevo curso en casa con una alegría el Real Murcia, al caer la pasada jornada en su inesperado estreno ante el Córdoba. Pero no deberá esperar demasiado para contar con una nueva oportunidad, ya que esta noche (20.30 horas, FEF.TV) tiene en su mano de nuevo poder contentar a sus aficionados. Y es que el conjunto grana afronta su segundo encuentro consecutivo en Nueva Condomina con la intención de quitarse el mal sabor de boca de la derrota ante los blanquiverdes y sumar por primera vez los tres puntos como local.

Sería dar un paso adelante, de los varios que este Real Murcia debe dar todavía para convertirse en un equipo compacto y sólido. Gustavo Munúa es consciente de la importancia que supone construir la base desde los buenos resultados para un proyecto totalmente remodelado, y ante el Atlético Sanluqueño, el entrenador grana buscará seguir avanzando en la confección y aprendizaje de su plantilla.

El técnico uruguayo ha podido trabajar, por primera vez desde que arrancó el verano, con los nombres definitivos que compondrán el plantel y ante el cuadro gaditano tratará de dar con las primeras teclas para paliar los puntos débiles que aparecieron hace apenas una semana frente al Córdoba. Uno de esos toques de atención vendrán nada más comenzar el partido. Y es que el Real Murcia encajó la pasada jornada el primer gol nada más comenzar, algo que le acabó lastrando para el resto del encuentro. Todavía es más necesario hacer hincapié en este asunto si se tiene en cuenta que a los veinte minutos de juego ya eran dos goles los que debía levantar para poder puntuar.

Entrar con buen pie, de forma autoritaria y con buenas sensaciones será lo primero que busque el conjunto grana ante un Atlético Sanluqueño que todavía no conoce la victoria al perder en su estreno ante el Alcoyano y firmar el empate la pasada jornada ante el Mérida (2-2).

No obstante, uno de los primeros focos apuntarán a lo que suceda fuera del terre no de juego minutos antes. Y es que, tras contar ya con la totalidad de la plantilla, se esperan varios cambios en la alineación de Munúa para el encuentro de esta noche. Jugadores como Tomás Pina o Isi Gómez tienen muchas papeletas de saltar de inicio para recomponer una medular que hace una semana el técnico uruguayo tuvo que tirar de Arturo Molina para acompañar a Ángel Montoro.

Quien no puede entrar en la lucha por un puesto en esa posición es Pablo Larrea, quien continúa arrastrando molestias físicas y estará una semana más de baja. Así pues, una vez que Munúa desvele sus intenciones para la sala de máquinas, la siguiente cuestión estará en ver si el técnico mantendrá en el esquema inicial a sus dos delanteros, como hizo en el debut en casa, o en cambio optará por un jugador que pueda servir de enlace con el centro del campo, como la opción de Dani Vega ante el Recreativo Granada, o la entrada de Iker Guarrotxena, uno de los futbolistas que más rodaje ha acumulado durante la pretemporada. Además, tampoco se descartan cambios en la parcela defensiva para buscar esta noche la que sería la primera victoria en Nueva Condomina.

Gustavo Munúa es consciente desde su llegada de la exigencia y el objetivo marcado por el Real Murcia para este curso. El técnico uruguayo sabe que debe armar un equipo prácticamente nuevo, con más de veinte incorporaciones este mismo verano, al mismo tiempo que va añadiendo puntos a su casillero para no perder el tren de la parte alta de la clasificación del grupo II de la Primera Federación. El inesperado estreno la pasada jornada ante el Córdoba fue un golpe de realidad para un equipo que todavía está por hacer y que muchos futbolistas ni han sumado minutos, pero el técnico grana se muestra confiado en que marchan por el buen camino para conseguirlo. No obstante, este noche (20.30 horas) no se pueden volver a repetir errores como los de hace una semana en Nueva Condomina ante el cuadro andaluz, donde un gol visitante en el primer minuto acabó marcando el devenir del resto. «Quiero que el equipo juegue ante el Sanluqueño como si fuera una final», remarcó ayer en su encuentro con los medios.

«Seguro que será un partido exigente, ante un rival que juega de una manera muy particular. Parece que no están y enseguida te tiran una transición rápida, son muy verticales y seguramente nos van a incomodar. Por eso quiero que el partido lo juguemos como si fuera una final», ha asegurado un Gustavo Munúa que se muestra optimista con los avances de su plantilla una vez que cuenta con todas las piezas tras el cierre del mercado. «Sabemos que tenemos que dar pasos hacia adelante, somos un equipo nuevo en el que los jugadores cada vez se conocen más y después de cada partido analizamos mucho lo que hacemos bien y lo que necesitamos mejorar. Obviamente tenemos que mejorar esa conexión entre nosotros. Animarnos un poco más a conectarnos para poder cambiar el ritmo e incomodar a los rivales. Tenemos que estar más sólidos y contundentes, tener referencias claras a nivel de equipo y dejar pocas opciones a los contrarios», dijo el técnico.

«A nadie la gusta encajar un gol a los dos minutos, es una situación que se nos presentó así y lo tomamos como un aprendizaje. Tenemos que poner más atención a este tipo de jugadas que pueden romper un partido y te condicionan el resto. Nos sirve para estar atentos a todos y somos conscientes de que hay que jugar cada balón como si fuera el último», añadió Munúa.