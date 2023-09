El Real Murcia regresará mañana a la Nueva Condomina con la clara intención de ofrecer otra versión bien distinta a la del inesperado estreno ante el Córdoba hace una semana. El conjunto grana no pudo comenzar con buen pie su estreno del nuevo curso en casa en un partido que se torció desde el primer minuto con el tanto del cuadro andaluz, y un once inicial condicionado por las últimas operaciones de un mercado que se cerró apenas unas horas antes del arranque del encuentro.

Y es que fue la sala de máquinas la posición que más quebraderos de cabeza dio a Gustavo Munúa antes del ansiado estreno ante su afición. La marcha de Julio Gracia al Castellón, titular en la primera jornada en el triunfo ante el Recreativo Granada y uno de los futbolistas más utilizados durante la pretemporada, y las incorporaciones en los últimos días para ese puesto, trastocó todos los planes del técnico uruguayo. Con Pablo Larrea arrastrando algún que otro problema físico, Tomás Pina con apenas un par de entrenamientos completados y un Isi Gómez recién aterrizado en la capital del Segura, el entrenador del Real Murcia optó por una solución de emergencia con Ángel Motoro y Arturo Molina ubicados en la medular.

Una solución que, seguramente, poco tiene que ver con lo que se verá a partir de ahora de un conjunto grana que debe mostrarse mucho más sólido y compacto en esa demarcación debido a los movimientos realizados durante el verano, sobre todo en el mes de agosto. Y es que los planes pasan por que estos jugadores comiencen a tomar un papel mucho más protagonista en el engranaje que Munúa deberá afinar con el curso ya en marcha ante la elevada cantidad de caras nuevas que han llegado para el proyecto.

Ante el Atlético Sanluqueño, mañana a las 20.30 horas (FEFTV.com), el técnico murcianista deberá decidir si apostar por tan solo dos futbolistas en la medular junto a dos delanteros, esquema utilizado de salida ante el Córdoba, o en cambio reforzar esa línea con un jugador que también pueda hacer de enganche entre el centro del campo y el ataque. Algo similar a lo visto contra el Recreativo Granada con en la primera jornada con Dani Vega, y una fórmula que también ha empleado el técnico durante el grueso de la pretemporada en sus esquemas iniciales. Jugadores como Iker Guarrotxena, el propio Arturo Molina o incluso Ángel Montoro pueden cumplir también en ese rol junto a otros dos mediocentros.

No obstante, quienes apuntan como principales novedades al once para cualquiera de estas dos combinaciones, son Tomás Pina e Isi Gómez. El exjugador del Villarreal está llamado a ser importante en la medular, tanto para aliviar a la defensa como para ayudar en el inicio a la parcela ofensiva, y este mismo sábado puede comenzar a marcar territorio en su nueva casa. Mientras que el madrileño, que ya tuvo unos minutos en la derrota ante el Córdoba, cuenta a su favor con el rodaje ya acumulado tras realizar la pretemporada con el Deportivo. Por su parte, la incógnita para este encuentro sería la de un Pablo Larrea con el que Munúa no quiere forzar en este inicio. «Sigue recuperándose, esperamos que la semana que viene ya pueda entrar, no es nada grave pero más vale prevenir que curar y también le queremos dar un tiempo de adaptación», afirmaba hace una semana el entrenador grana sobre el mediocentro madrileño.

Otras de las cuestiones para la segunda alineación en casa será si Munúa apostará por hacer cambios en la línea defensiva, así como si mantendrá en la delantera de inicio a sus ‘nueves’, José Ángel Carrillo y Rodri Ríos, de cara al que tercer encuentro que los granas disputarán este curso.