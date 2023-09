Gustavo Munúa es consciente desde su llegada de la exigencia y el objetivo marcado por el Real Murcia para este curso. El técnico uruguayo sabe que debe armar un equipo prácticamente nuevo, con más de veinte incorporaciones este mismo verano, al mismo tiempo que va añadiendo puntos a su casillero para no perder el tren de la parte alta de la clasificación del grupo II de la Primera Federación. El inesperado estreno la pasada jornada ante el Córdoba fue un golpe de realidad para un equipo que todavía está por hacer y que muchos futbolistas ni han sumado minutos, pero el técnico grana se muestra confiado en que marchan por el buen camino para conseguirlo. No obstante, este sábado (20.30 horas) no se pueden volver a repetir errores como los de hace una semana en Nueva Condomina ante el cuadro andaluz, donde un gol visitante en el primer minuto acabó marcando el devenir del resto. "Quiero que el equipo juegue ante el Sanluqueño como si fuera una final", ha remarcado en su encuentro con los medios.

"Seguro que será un partido exigente, ante un rival que juega de una manera muy particular. Parece que no están y enseguida te tiran una transición rápida, son muy verticales y seguramente nos van a incomodar. Por eso quiero que el partido lo juguemos como si fuera una final", ha asegurado un Gustavo Munúa que se muestra optimista con los avances de su plantilla una vez que cuenta con todas las piezas tras el cierre del mercado. "Sabemos que tenemos que dar pasos hacia adelante, somos un equipo nuevo en el que los jugadores cada vez se conocen más y después de cada partido analizamos mucho lo que hacemos bien y lo que necesitamos mejorar. Obviamente tenemos que mejorar esa conexión entre nosotros. Animarnos un poco más a conectarnos para poder cambiar el ritmo e incomodar a los rivales. Temos que estar más sólidos y contundentes, tener referencias claras a nivel de equipo y dejar pocas opciones a los contrarios", ha explicado. ENTRENAMIENTO | 👊 ¡𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢! ¡𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢! ¡𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢!#RealMurciaSanluqueño pic.twitter.com/00fo6C9wLY — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 8 de septiembre de 2023 En este mismo sentido, el entrenador del Real Murcia tiene claro que lo ocurrido ante el Córdoba, al encajar dos goles en apenas veinte minutos, es una situación que no debe suceder de nuevo. "A nadie la gusta encajar un gol a los dos minutos, es una situación que se nos presentó así y lo tomamos como un aprendizaje. Tenemos que poner más atención a este tipo de jugadas que pueden romper un partido y te condicionan el resto. Nos sirve para estar atentos a todos y somos conscientes de que hay que jugar cada balón como si fuera el último. Para nosotros todo son finales y así lo vamos a encarar, aunque también sabemos que somos una motivación para los rivales que vienen a jugar a nuestra casa y tenemos que interpretar eso de buena manera", ha dicho. Munúa tiene claro que hay poco margen de error una vez iniciada la competición a pesar de que el equipo todavía se encuentre en fase de construcción. "Acá hay una cosa que tenemos clara, nadie pone más exigencia que nosotros. Somos muy autocríticos, pero también es una realidad que hemos incorporado a más de 20 jugadores en el mercado de fichajes y es imposible estar en una fase avanzada. Nos encontramos en una fase de construcción en la que al mismo tiempo tenemos que sacar resultados. Estoy muy contento con la plantilla y eso hace que también seamos una motivación para los equipos a los que nos enfrentemos", ha explicado Munúa. Cambio de sistema El técnico uruguayo abrió la puerta a utilizar un esquema de juego distinto al de la semana pasada, donde apostó de inicio por sus dos delanteros, ya que es algo que vienen entrenando. "Tenemos la posiblidad de jugar con varios sistemas. Dependerá de cómo estemos nosotros, en qué estado se encuentre cada futbolista y el rival. Según veamos el que nos sintamos más cómodos iremos tomando decisiones. Ya veremos si ante el Sanluqueño cambiamos algo o no, porque podemos jugar de diferentes formas y así lo hemos entrenado", ha aseverado. Pablo Larrea continúa con molestias No obstante, para este encuentro volverá a ser baja el centrocampista Pablo Larrea. El mediocentro madrileño arrastra unos problemas físicos que ya le impidieron estar disponibles para el choque ante el Córdoba y su estreno se retrasará una semana más. En cambio, jugadores como Tomás Pina o Isi Gómez sí que podrían partir como titulares este mismo sábado ante el Atlético Sanluqueño como principales novedades en el once.