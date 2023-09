El murciano Izan Almansa, campeón del mundo sub-19 y considerado mejor jugador del torneo, ha debutado con su nuevo equipo, el Ignite de la G-League de la NBA, con una brillante actuación en el The Dollar Loan Center ante los Perth Wildcats en un partido amistoso. El ala pívot ha contribuido al triunfo de su equipo con 14 puntos (5 de 8 en tiros de dos y 4 de 5 en tiros libres), 8 rebotes, 3 asistencias y 3 robos de balón.

Después de pasar por la Academia Overtime Elite de Atlanta, el murciano se ha sumado al proyecto de la franquicia que participa en la liga vinculada a la NBA, donde el próximo año dará el sato. De hecho, los especialistas le sitúan entre los cinco primeros elegidos del draft, lo que le permitirá firmar un contrato por al menos tres temporadas en la mejor liga del mundo.

La liga regular en la G-League dará comienzo el 10 de noviembre y se prolongará hasta el mes de marzo para después dar paso a los play off. El conjunto del murciano debutará el 10 de noviembre contra Ontario Clippers, equipo al que se enfrentará también al día siguiente. Después, el primer duelo en casa será el 13 de noviembre contra Salt Lake City Stars.

Almansa, nacido en Murcia el 7 de junio de 2005, fue elegido el pasado mes de julio en Hungría el mejor jugador del Campeonato del Mundo que ganó España, galardón que también consiguió en 2022 en el Mundial sub-17 y en el Europeo sub-18.

La trayectoria de Izan Almansa

Izan Almansa, en realidad, no quería jugar al baloncesto. A él le apasionaba el fútbol en su infancia. De hecho estuvo jugando en el Plus Ultra de Llano de Brujas pese a que en Jesuitinas, donde estudiaba, le sacaba más de una cabeza a todos sus compañeros y fueron muchos los profesores que intentaron, alguno sin éxito, de que probara el baloncesto. Era tal su envergadura cuando apenas tenía ocho años que le tuvieron que poner un pupitre especial por sus largas piernas y no tardó tampoco en darse con el marco de las puertas cuando llegaba a las aulas.

Su madre le intentó convencer para que se pasara al deporte de la canasta y un verano le inscribió en un campus dirigido por el exjugador Quini García en el Colegio San Jorge, de La Alcayna. El intento fue fallido porque volvió al fútbol. En el colegio se fijaba en su entonces profesor de Educación Física, Pepín, quien fue portero de ElPozo Murcia de fútbol sala. Pero cuando pasó a Secundaria cayó en las manos de Rafa Arias, exjugador y entrenador, hijo de Braulio Arias, el primer entrenador titulado de la historia de la Región. Fue una figura clave en su carrera deportiva porque se puso en contacto con Javier Muñoz, quien entonces era director de cantera del CB Murcia, y le habló de Izan.

En el club le regalaron un par de camisetas para ver si se animaba a jugar al baloncesto. Pero tampoco lo consiguieron con ese obsequio. En cambio, el cambio llegó gracias a que varios de sus amigos entraron en el equipo alevín que dirigía Xavi Alarcón y fue así como comenzó a anotar sus primeras canastas. Su progresión fue espectacular y de ello dan fe técnicos como Nino Solana, Andrés Media y Carmen Puigcever, que fueron puliendo a un diamante que rápidamente entró en el radar de los programas de tecnificación de la Federación Española de baloncesto.

Izan Almansa, que tiene un hermano -Dani- que juega en Maristas, comenzó a destacar en el UCAM Murcia, club en el que cumplió las etapas alevín e infantil. Sus sobresalientes actuaciones en los Campeonatos de España con las selecciones murcianas despertaron el interés de los mejores clubes del país. El Real Madrid fue el más rápido y en el verano de 2019 le incorporó a su segundo equipo cadete. Y apenas tardó un año para saltar al conjunto júnior pese a no tener la edad e incluso debutar en Liga EBA.

Pero si el UCAM Murcia se tuvo que resignar a perder a su joven perla, también le pasó lo mismo al Real Madrid pese a todo el potencial del club. Desde Estados Unidos recibió la llamada de la Academia Overtime Elite de Atlanta, que apadrinan varios jugadores de la NBA, entre ellos el catalán Paul Gasol y Lebron James. Durante dos años Almansa ha podido progresar trabajando junto a jóvenes talentos de todo el mundo, además de recibir una remuneración económica y poder continuar con su formación académica.

El verano de 2022 demostró a todo el mundo los grandes avances experimentados en su primera temporada en Estados Unidos. En el Mundial sub-17, que se celebró en Málaga, lideró a la selección española que se proclamó subcampeona con medias de 12,1 puntos y 13 rebotes. Fue nombrado el mejor jugador del campeonato. Y un mes después, con el combinado sub-18, en el Europeo celebrado en Turquía, España fue campeona con un sobresaliente Izan Almansa, que también fue el MVP del torneo con 15,7 puntos y 10,7 rebotes.

El curso 2022-2023 ha sido el último de Izan Almansa en la Academia Overtime, donde no ha dejado de crecer a nivel deportivo y personal, como dejó en evidencia en el Mundial de Debrecen, en Hungría, donde volvió a ser el líder de la selección nacional que conquistó la medalla de oro con el murciano, una vez más, elegido el mejor jugador del campeonato con medias de 16,9 puntos, 7,1 rebotes, 1,6 asistencias y 1,7 recuperaciones.