Se dan en el fútbol demasiadas premisas que, aunque han calado entre las aficiones a lo largo de los años, la realidad es que no siempre se cumplen. Porque a entrenador nuevo no siempre le acompaña una victoria segura, ni todos los zurdos ‘bajitos’ son jugones. Pues bien, el Real Murcia lleva sufriendo desde hace un tiempo una de estas afirmaciones que se suelen dar como ciertas, pero que para desgracia del conjunto grana no es así.

Nada más y nada menos que el factor cancha, ese que en determinados momentos puede darte un extra de motivación para hacer frente al más temido de los rivales, pues la superioridad numérica está a tu favor al contar con el jugador número 12. Y es que el Real Murcia hace tiempo que dejó de hacer de la Nueva Condomina su fortín para dejar soñar a los equipos que la visitan, no sin motivos, con llevarse algo más que un punto de allí. Tan solo hace falta echar la vista atrás para darse cuenta que el Real Murcia tiene un problema en casa. Tras la dura derrota del pasado fin de semana ante el Córdoba (1-3), el conjunto grana alarga su mala racha en la Nueva Condomina, donde no consigue la victoria desde el pasado 2 de abril y tan solo ha sumado un triunfo de los últimos ocho partidos allí disputados. Gustavo Munúa condena al suicidio al Real Murcia Muy lejana queda ya esa primavera en la que el equipo murcianista brindó por última vez los tres puntos a su afición. Y aunque la parroquia grana se lo pasase en grande ese domingo disfrutando de una contundente goleada por 4-0 ante el Cornellá, lo cierto es que cinco partidos son muchos sin ver a tu equipo ganar en casa. Y más preocupante aun es el darse cuenta que de esos 15 puntos en juego, tan solo has sido capaz de sumar uno. Porque la realidad nos ha enseñado que aunque el aliento de tu afición puede llevarte en volandas en los momentos más complicados, en otros puede convertirse en atronadores silbidos capaces de ejercer una presión que hace temblar las piernas de quien no está acostumbrado a lidiar con ella. Y aunque en las filas de Gustavo Munúa encontramos jugadores con experiencia, los más jóvenes pueden verse afectados por la ambición del respetable. Ya sea por miedo escénico o simple casualidad, lo cierto es que al Real Murcia no se le ha dado del todo bien la Nueva Condomina en estos últimos meses. Y es que el saldo tras 19 partidos disputados en el estadio grana durante la pasada temporada refleja más derrotas (8) que victorias (7), además de cuatro empates. Alcoyano, Sabadell, Bilbao Athletic, Nástic de Tarragona, Logroñés (por partida doble) y el citado Cornellá fueron los equipos que la pasada campaña sucumbieron ante el Real Murcia en la Nueva Condomina. Las estadísticas siguen dejando en mal lugar al Real Murcia ante su afición si atendemos a que esta tan solo pudo disfrutar de una victoria en los cinco primeros encuentros de los granas en casa, y la herida se hace algo más grande cuando nos acordamos de que en los últimos cuatro partidos de la misma, se sufrieron tres derrotas. Esas que alejaron a los del por entonces técnico grana Mario Simón de jugar el play off por el ascenso a Segunda División. Si el Real Murcia quiere optar en serio a recuperar su trono en la división de plata, la primera tarea pendiente es la de volver a hacer de la Nueva Condomina su fortín. Un lugar temido por el resto de equipos de la categoría donde sacar algún punto cueste sangre, sudor y lágrimas. Y para ello, los de Munúa tienen la oportunidad este próximo sábado de comenzar a revertir la situación. El rival, un Sanluqueño que aún no conoce la victoria esta temporada, se convierte en el próximo objetivo para sumar de tres en la Nueva Condomina y acabar con una racha que con el paso de las semanas va dejando más y más caras largas en las gradas del feudo murcianista. Cuidado con un Sanluqueño herido en su orgullo No debe el Real Murcia confiarse de cara a su próximo encuentro ante el Atlético Sanluqueño, pues aunque aún no ha estrenado su casillero de victorias esta temporada, el conjunto andaluz llegará a la Nueva Condomina con muchas ganas y herido en su orgullo tras quedarse el fin de semana pasado con la miel en los labios. Porque los de Antonio Iriondo dejaron escapar la victoria ante el Mérida al encajar un gol en el 93. Un jarro de agua fría que no enmascara los 60 minutos de buen juego mostrados por los verdiblancos, y que tratarán de repetir ante los granas para resarcirse de un empate que les supo a demasiado poco.