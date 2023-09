El inicio del curso futbolero es básico para los entrenadores. Siempre fue así, pero ahora mucho más con las incertidumbres que provoca la demencial reglamentación sobre el tiempo de fichajes. Como ejemplo, un futbolista puede iniciar la liga de titular en un equipo y a la semana siguiente enfrentarse a sus excompañeros con cualquier rival nacional o extranjero.

Y tal disparate lo dirigen señoritos de postín con sueldos escandalosos y mamandurrias que sonrojarían a cualquier ciudadano que las conociera en profundidad. Pero, con esos bueyes tienen que arar los técnicos hasta que la sensatez se imponga.

Todo ello sin entrar en la parte más innoble del fútbol: el desmadre millonario que asola a un deporte emocionante para convertirlo en un espectáculo a veces tan egoísta e interesado como inclasificable. Los mercados emergentes como Arabia —cría cuervos— atraen jugadores en busca de dinero en lugar de gloria. Y esperen a que el fútbol despegue finalmente en EEUU o se consolide en Asia. La vieja Europa, como en tantas otras cosas, dejaría de ser motor futbolero para convertirse en museo de viejas glorias. Pero vayamos a nuestra actualidad.

Ancelotti es el gran protagonista del inicio de la presente temporada. Miren por donde, quien no se caracterizaba precisamente por innovador ha hecho virtud de la necesidad y está reinventando el auténtico falso nueve con un jovencísimo centrocampista ofensivo como Bellingham. Con cinco goles en los primeros cuatro partidos es la revelación no solo española sino europea. Y con la regularidad de marcar en cada uno de ellos. Va para récord difícilmente superable.

Florentino Pérez lo ha llevado hasta ahí manteniéndose en sus trece de que el fichaje para la delantera era Mbappé o nadie. Incluso con la fuga imprevista de Benzema. Si le sale bien el invento, y el inicio de liga apunta en ese sentido, el presidente blanco, tantas veces criticado en esta columna, sobre todo en su primera etapa en Chamartín y en el comienzo de la segunda, habrá demostrado que, aparte de lo que ya supiera de fútbol, con el ejercicio omnímodo de su presidencia ha aprendido de verdad, además de adquirir la sabiduría de aprender de los errores. Solo le falta la guinda de lograr que alguna vez salga algún canterano desde abajo para el primer equipo sin tener que hacer la mili antes fuera. En eso, la Masía culé aún le lleva mucha ventaja.

Y de eso se aprovecha un Xavi haciendo equilibrios en el alambre donde lo tienen Laporta y las circunstancias. Yamine Lamal es la nueva joya blaugrana, con dieciséis años, como el año anterior fue Balde y antes Gavi y Araujo, con el desgraciado desencanto por Ansu Fati en la retina. Ojalá logre en la Premier superar sus problemas físicos y anímicos y vuelva a ser el enorme goleador que tanto ilusionaba al fútbol español.

La mezcla de veteranos y noveles que está obligado a cuajar parece que puede funcionarle al de Tarrasa. Si así fuera, el también novel Xavi se habrá doctorado en su faceta de técnico y ya no tendrá que demostrar que está preparado para los grandes retos que alcanzó en su brillante carrera como jugador.

Simeone, a pesar del apoyo fundamental de Gil Marín, está ante otro Rubicón: consolidar a su Atlético como grande de España, superando la condición de aspirante sempiterno y las “pupas”, y sobre todo en Europa. Se ha sacudido al díscolo Felix, que lo sometía constantemente al sambenito de no apostar por los futbolistas exquisitos y preferir a los guerreros. Además, tiene la oportunidad de sacar por fin un canterano de éxito: Barrios apunta alto. Si volvieran los laureles domésticos y mojara en el continente también superaría el marchamo de técnico eficaz de club para hollar la cumbre de los entrenadores excelentes. Esa altura mundial donde los elegidos se cuentan con los dedos de una mano.

Finalmente, Baraja recita en su Valencia el ser o no ser con una plantilla cuajada de futuro y con demasiadas dudas presentes. Lo mismo puede optar a equipo revelación que hundirse en el fondo de la tabla. Es lo que tiene la juventud obligada. La pena es que los equipos con aspiraciones solo recurren a sus jóvenes cuando no hay posibles. Sin embargo, la sombra fantasmagórica de Lim pudiera obligarle a obrar el milagro. Otro entrenador misacantano ante el fracaso o el doctorado. Lástima que no le ayuden.

En esta hora, el diván de los técnicos es cosa de locos.

¡Suerte!