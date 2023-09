El Fútbol Club Cartagena logró el pasado sábado una victoria balsámica frente al Villarreal B en La Cerámica. No obstante, ese alivio que traen los primeros tres puntos para el casillero albinegro no sólo tiene que ver con el aspecto deportivo, sino que también relajan la tensión generada por el ‘caso Datkovic’ durante los días anteriores y la misma tarde del encuentro. El central soltó la bomba con un escrito que acusaba directamente a la directiva por su marcha y encontró la dura respuesta de Belmonte y Breis. Mientras que el comunicado del zaguero revela aspectos que se han omitido desde el Cartagonova, la versión del club ha ido variando con el paso de los días y deja a deber una explicación contundente a su afición. La guerra entre Datkovic y el club sigue abierta: alguien miente en el FC Cartagena.

La inesperada e impensable salida de croata fue la guinda al pastel de un desconcertante mercado de fichajes para el Cartagena. Ya comenzó mal con la marcha de Aarón Escandell, una negociación con Las Palmas que se prolongó durante dos meses y la llegada de un sustituto un mes más tarde. Continuó peor con la falta de efectivos durante la pretemporada y el inicio del curso y terminó de forma arrebatada entre la salida de canteranos, la llegada de remiendos para completar la plantilla y el ‘caso Datkovic’. El peor mercado del Cartagena en los últimos años echó la persiana, pero no terminaron ahí sus problemas.

El pasado 18 de agosto, un día antes del choque en Andorra de la segunda jornada y con el equipo en serios problemas de efectivos, el Cartagena destapó la caja de Pandora. A través de un breve mensaje en sus redes sociales, el club anunció la solicitud de «salida voluntaria» por «voluntad propia» de Toni Datkovic y su petición de «no viajar a Andorra para poder negociar su incorporación inmediata a un club extranjero». El mismo día, Manolo Breis aseguró en los micrófonos de Onda Regional que el central transmitió al club una «oferta irrechazable» y que la entidad intentaría «no perjudicar a nadie», sin embargo, la historia dio un giro de 180 grados una semana después.

En la presentación de Narváez, Manolo Breis desveló otra versión de los hechos. El director deportivo admitió que fue el club el que no permitió jugar al defensa en Andorra. «Desde el club decidimos conveniente que el jugador no viajara a Andorra para disputar el partido de la segunda jornada de liga porque no iba a tener la cabeza en el partido», afirmó. «Datkovic no se puede volver a poner la camiseta del Cartagena», añadió tras declarar que Toni les estaba «jodiendo bastante» al no firmar su rescisión mientras se complicaba su fichaje por otro equipo.

Fue tras firmar esa rescisión, en el último día de mercado, cuando el croata soltó lo que había callado sobre la situación. «El 25 de mayo de 2023, el club me informó que, debido a la situación económica, lo mejor sería buscar una salida y aliviar los grandes gastos que tenía», manifestó en su comunicado. «Todo lo que pasó después va en honor de quienes no lo tienen y siempre se presentan como víctimas», añadió apuntando a la directiva. «Al final de todo, estoy orgulloso de poder irme con la cabeza en alto. Muchos otros no podrán hacerlo», cargó.

Pocos minutos más tarde, Belmonte contestó en un mensaje impropio de un presidente de un club profesional. «No te equivoques ni un pelo con tus palabras. Y al Cartagena no lo vuelvas a poner en tu boca [...] te has pasado 16 días pensando sólo en ti, campeón», expresó. Breis secundó al presidente. «Por esta no pasamos Datkovic. Mientras unos nos lo dejamos todo por el club, tú solo has pensado en ti. No mientas», acusó. Las versiones no cuadranen esta historia que ha terminado de la peor manera. Alguien miente en el FC Cartagena.