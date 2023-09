El UCAM Murcia cae en su primer partido ante el Marbella (0-2). Los universitarios no estuvieron a la altura durante la primera mitad, y fueron inferiores a su rival, que era quien llevaba el control, y así se vio reflejado en el marcador, ya que los locales se pusieron por delante en el marcador en el minuto 8 con un gol de Harper, y el UCAM sin poder reaccionar encajó el segundo gol en el 25, de las botas de Soto. La imagen que dieron los universitarios durante el primer tiempo, no corresponde a la que dieron durante los partidos de pretemporada, Víctor Cea tenía que hacer algo para que esa situación cambiase en los segundos 45 minutos. En el segundo tiempo los de Víctor Cea, espabilaron un poco, y corrigieron los errores cometidos antes del descanso, además los locales salieron desconectados y no con el mismo ritmo que en la primera parte, e intentaron aprovechar ese bajón del Marbella, pero no tuvieron suerte de cara a portería, y no pudo hacer nada más para llevarse el primer encuentro de liga.

La cita liguera comenzó con posesión para los universitarios, quienes salieron con fuerza y con ganas de ser ellos quienes dominasen el juego. Una de las primeras acciones que firmó el UCAM Murcia fue una acción por la banda que acabó en un centro de Víctor Mena hacia el segundo palo, para Chinchilla, que no consiguió conectar un remate y el esférico tocó en un defensor y se marchó por línea de fondo. El conjunto que jugaba como local, fue revirtiendo ese control del UCAM Murcia, y dominar el encuentro. Rafa de Vicente buscó probar fortuna desde lejos con un disparo potente desde media distancia, pero Miguel Serna estuvo muy atento para meter los puños y blocar el disparo del jugador del Marbella. Tras esa primera acción de peligro de los locales, el Marbella conseguiría abrir el marcador y ponerse por delante. Carrascal que recibió el esférico en el campo del UCAM Murcia, vio a la perfección como su compañero Jorge Álvarez ganaba la espalda al lateral universitario, y filtró un pase a línea de fondo para que el futbolista del Marbella controlase y asistiese a Harper que con pierna izquierda fusiló la portería de Serna. El UCAM Murcia no conseguía conectar y meterse en el partido, mientras que el Marbella seguía ganando la posesión y controlando el juego. En otra jugada en la que Jorge Álvarez participó, metió un pase a la frontal para Soto, que con un magnífico recorte consiguió deshacerse de su marca, que era Javi Ramírez, y hacerse un hueco perfecto para anotar con pierna izquierda. El UCAM Murcia estaba sin ideas, y no consiguió rehacerse de los goles del Marbella. Los universitarios no estaban mostrando la imagen que se había estado viendo en los partidos de la pretemporada, parece que a los jugadores les podía la presión del primer partido. El colegiado decretó el final de los primeros 45 minutos y el UCAM Murcia tenía 15 minutos para cambiar el estilo de juego. La segunda mitad arrancó con un UCAM Murcia bastante distinto al que se vio en los primeros 45 minutos. El conjunto local bajó su nivel en el segundo tiempo y le costaba conectar pases y ya no creaba tanto peligro. La charla de Víctor Cea en el descanso dio frutos, ya que los universitarios salieron más firmes en defensa y en ataque estaban siendo más sólidos. Pero aunque el Marbella estuviera bajo de forma consiguió crear una acción más de peligro, y a punto estuvo de anotar el tercer tanto del encuentro. Jorge Álvarez recibió un balón largo y se plantó en un mano a mano contra Serna. El jugador del Marbella intentó una vaselina para sorprender al guardameta, pero el esférico se marchó por encima del travesaño. El UCAM Murcia realizó cambios en defensa y en ataque para meter piernas frescas y generar más peligro. Pero el gol no llegaba para los universitarios, el tiempo corría y seguían por detrás en el luminoso. Arturo intentó sumar el primero con un buen cabezazo dentro del área, pero, Lejárraga estuvo en su posición y se hizo con el esférico con facilidad. El partido llegaba al minuto 90 y el UCAM Murcia ya veía muy lejos el empate, ya que seguía dos goles por debajo en el marcador. El Marbella tampoco se rindió pese a ir ganando y en el último minuto Carrascal tuvo la última oportunidad con un remate de chilena dentro del área, pero que Serna consiguió atrapar. El encuentro llegó a su fin y el UCAM Murcia cae en su primer partido de liga, no ha sido el debut soñado por los universitarios, pero tienen que seguir trabajando de cara al próximo encuentro frente a El Palo.