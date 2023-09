Partidazo en mayúsculas el que brindaron tanto Jimbee Cartagena como Noia Portus Apostoli (5-5) en la primera jornada de liga. Un encuentro en el que la segunda parte pudo ser más digna de una finalísima que de un encuentro liguero. Hasta ocho tantos se cantaron en ese segundo tiempo, dejando a todos boquiabiertos y regalándo un auténtico espectáculo a todos los seguidores que pudieron ver el encuentro y disfrutar de un apasionante empate a cinco en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

El partido prometía ser un desafío titanesco desde el principio, con Noia Portus Apostoli mostrando su determinación desde el pitido inicial. A pesar de las bajas por lesión de Machado, Nico Sarmiento y Matheus Preá en las filas gallegas, la contienda fue vibrante desde el primer minuto. Duda, entrenador de Jimbee Cartagena, había advertido sobre la dificultad del enfrentamiento, reconociendo el carácter aguerrido del equipo rival bajo la dirección de Tomás de Dios. La intensidad en el campo se hizo evidente, y Noia Portus Apostoli abrió el marcador en el minuto 9, con un gol de Pirata que dejó en silencio momentáneo a la hinchada local.

Sin embargo, los meloneros no se quedaron atrás y buscaron incansablemente la igualdad. Oportunidades de Miguel Ángel Mellado y Lucão mantuvieron a los cartageneros en la pelea, pero fue en el tiempo añadido del primer tiempo cuando Mellado empató el partido con un golazo tras recibir y golpear duramente de puntera para batir al guardameta visitante por debajo de las piernas. Con este gol, ambos equipos se retiraron al vestuario con un empate (1-1) que auguraba un emocionante segundo tiempo.

El regreso al campo no defraudó a los aficionados. Ambos equipos se dejaron el grueso del choque para el segundo acto, que fue en el que el encuentro se terminaría por romper del todo y se pudieron disfrutar de muchísimas ocasiones en favor de ambos conjuntos. El partido comenzó con oportunidades para ambos equipos, con balones peligrosos que se paseaban cerca de las porterías, pero ninguno lograba concretar.

Fue en el minuto 23 cuando Motta, con una ejecución magistral de una falta situada en la frontal del área, desató la euforia en las gradas al marcar el (2-1) a favor de Jimbee Cartagena. Bebe amagaba con el tiro directo y se la cedía al internacional italiano que con mucha clase golpeaba con potencia y efecto el balón para que acabase en la escuadra. Sin embargo, la alegría local duró apenas un suspiro, ya que Noia Portus Apostoli respondió de manera inmediata con un gol de David Pazos, que golpeó directo a la portería y logró vencer al arquero local. El empate volvió a reinar en el marcador (2-2).

El partido se convirtió en un frenesí de emociones cuando Pirata, en el minuto 27, anotó su segundo gol del partido (2-3) para darle la ventaja nuevamente a los visitantes. Jimbee Cartagena luchaba por mantenerse en el juego, pero Noia Portus Apostoli amplió su ventaja a (2-4) en el minuto 29, con otro tanto de Pazos. Sin embargo, los locales no estaban dispuestos a rendirse y respondieron de manera valiente. En el minuto 33, Javi Mínguez marcó un gol espectacular con una volea que revivió las esperanzas de Jimbee Cartagena (3-4). La tensión estaba en su punto máximo mientras ambos equipos luchaban palmo a palmo. Una segunda parte en la que hubo muchísimo balón parado, el tiempo con balón en juego no pasaba de los nueve minutos, mientras que el real había sido casi el triple.

Una auténtica batalla

Con toda la emoción por los aires, los chicos de Jimbee querían continuar brindando un festival de goles a sus aficionados. A través de una gran jugada colectiva cartagenerista, el balón le llegaba a un Mellado que controlaba en banda y se sacaría un disparo fortísimo, imposible para el guardameta que, a pesar de pararla, no pudo evitar el gol y el de Blanca empató el partido (4-4). Tras ello, el técnico visitante pidió tiempo muerto y prácticamente al reanudarse el juego Attos marcaría el (4-5) en el mismo minuto que Mellado, 34’ de partido. Sin ganas de hacer esperar a nadie, y dado que el espectáculo estaba siendo ya más que épico, siguieron ambos equipos empeñados en hacer disfrutar a los afortunados que pudieron presenciar este choque. En el 35’ Motta jugando como quinto hombre se sacaría un auténtico misil que acabaría la fondo de la red (5-5), haciendo enloquecer a todo el Palacio de los Deportes de Cartagena y empataría de nuevo el partido a cinco que empató el partido a cinco goles.

El partido se convirtió en una auténtica batalla a tumba abierta, digna de una final de campeonato. Jimbee Cartagena buscó la posesión del balón y construyó sus ataques con el juego de cinco, mientras que Noia Portus Apostoli defendió con uñas y dientes. Ambos equipos tuvieron oportunidades claras, pero los porteros y las defensas se mantuvieron firmes. Con el pitido final, se puso fin a un debut liguero que será recordado durante mucho tiempo. El empate a cinco goles reflejó la igualdad y la pasión que ambos equipos pusieron sobre el terreno de juego. Los aficionados presentes en el Palacio de los Deportes disfrutaron de un emocionante espectáculo de fútbol sala que dejó a todos con ganas de más.