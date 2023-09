El peor mercado del FC Cartagena de los últimos años ha terminado de la peor manera posible. Durante el día de ayer, el último de la ventana de traspasos, el club anunció la rescisión de Datkovic y la llegada de Jony Rodríguez para cerrar su plantilla. Horas después, el Albacete anunció el fichaje del croata, ídolo de la afición albinegra, que se mantenía sumida en un mar de dudas. Hoy, el lío está servido en el Cartagonova tras el comunicado de Toni Datkovic en el que explica los motivos de su salida.

El defensa central ha comenzado su escrito despidiéndose del club y la afición. "Ha llegado el día en el que tengo que decir adiós a mi club y al club en el que más partidos jugué de mi carrera", inicia antes de explicar su situación en el equipo. "El 25 de mayo de 2023, la dirección del club me informó que, debido a la situación económica del club, lo mejor sería buscar un nuevo entorno y así aliviar al club de los grandes gastos que tenía", manifiesta. "Una noticia tan inesperada era difícil de aceptar y comprender, pero eso es algo que yo no decidí", añade.

El zaguero ataca directamente a la directiva. "Todo lo que pasó después va en honor de quienes no lo tienen y siempre se presentan como víctimas y en perjuicio de los jugadores. Lamentablemente no soy el primer caso", asegura. "Al final de todo, estoy orgulloso de poder irme con la cabeza en alto, mirar a todos a los ojos, y eso es lo que me enorgullece, porque muchos otros no podrán hacerlo. Siempre hablé en el campo", carga Datkovic.

Tony, no te equivoques ni un pelo con tus palabras. Y al @FCCartagena_efs no lo vuelvas a poner en tu boca. Tranquilo que esta semana contaré todo, no hace falta que te des más golpes de pecho, que ya te has pasado 16 días pensando solo en ti, campeón. — Paco Belmonte Ortiz (@belmonte17) 2 de septiembre de 2023

Ante las palabras del futbolista, el presidente del Cartagena ha contestado con otro duro mensaje. "Tony, no te equivoques ni un pelo con tus palabras. Y al FC Cartagena no lo vuelvas a poner en tu boca. Tranquilo que esta semana contaré todo, no hace falta que te des más golpes de pecho, que ya te has pasado 16 días pensando solo en ti, campeón", ha apuntado. El director deportivo, Manolo Breis, ha respaldado al presidente acusando de mentir a Toni. "Por esta no pasamos, Datkovic. Mientras unos nos lo dejamos todo por el club, tú solo has pensado en ti. No mientas", comenta.