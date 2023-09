El FC Cartagena disputa su cuarto partido oficial de la temporada mañana sábado ante el Villarreal B (21.00h, Movistar LaLiga). El encuentro aguarda muchas emociones e incertidumbres para un Cartagena que dicho por jugadores y entrenador debe ganar sí o sí en La Cerámica para remontar el vuelo tras un comienzo muy complicado para los de Víctor Sánchez del Amo.

El propio líder del barco cartagenerista se prestó a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro ante la cantera groguet, y en ella habló de su próximo rival, del mercado de fichajes, el caso Dátkovic y en general, de los temas más candentes que rodean al club de la trimilenaria.

Comenzando a hablar por su propia plantilla, el entrenador blanquinegro confirmó la presencia de prácticamente todo el equipo para este encuentro. «Tenemos pendientes y esperando las evoluciones de Iván Calero y de Luis Muñoz, que son los jugadores que tenemos en una situación de no entrenar al 100% con el equipo, el resto están bien y viajarán». Además de esto comentaba el técnico madrileño que el defensa central Kiko Olivas sufría unas pequeñas molestias a principio de semana, pero de las que ya se ha recuperado y viajará con el grupo. Aún así lo más probable es que se vuelva a repetir la pareja de centrales Verdú-Fontán.

Acerca del mercado de fichajes Sánchez del Amo no quiso apresurarse a entrar en valoraciones y prefirió dejarlo para más tarde, con el mercado ya terminado. «Las valoraciones tienen que ser una vez se haya completado, en los últimos días sabemos que es donde más actividad se genera, todos los clubes esperan a última hora y es donde más movimiento hay». No sabemos si el FC Cartagena logrará o no poner fin al caso Dátkovic, pero por ello pasan las aspiraciones de un cuadro cartagenerista que buscaría firmar una o dos incorporaciones más de aquí esta noche (el mercado acaba a las doce).

Lo que sí quiso transmitir el entrenador cartagenerista es su convencimiento acerca de la mejoría que va a mostrar el equipo en La Cerámica: «El equipo va en progresión partido a partido. Va añadiendo capacidades, variantes tácticas… Estamos muy contentos con la disposición de los jugadores (...) ahora toca seguir creciendo, trabajar, entrenar y buscar tener más eficacia», añadía Víctor.

Acerca de su próximo rival, Víctor Sánchez reconoció haber ido in situ al Martínez Valero la pasada jornada para echarle un ojo al filial del submarino amarillo, en aquel enfrentamiento el Elche CF acabaría venciendo por (1-0) al Villarreal B. Acompañado de su segundo entrenador, y del analista del club, el cuerpo técnico quiso ir a tomar apuntes de cara a su próximo enfrentamiento. «Lo hemos analizado, tomamos nota de sus puntos fuertes y puntos débiles, por lo que intentaremos evitar que saquen a la luz sus mayores virtudes». Sánchez del Amo también quiso destacar algunas de las individuales más destacadas de la cantera grogueta, nombrando a una que conoce muy bien como es la figura de Ontiveros, con el que ya coincidió en Málaga y donde mostró su mejor nivel.

En último lugar, el mister blanquinegro también se pronunció acerca del caso Dátkovic, asegurando que solo sabe que la situación aún no está cerrada. «Sólo estoy preparando el partido, centrados en nuestro trabajo… Esa es una situación en la que el jugador nos comunica su deseo de marcharse por la oferta que tiene, y yo me centro en los jugadores que tengo para entrenar y para preparar los partidos, no los que no están», dijo.

Más de 150 aficionados apoyarán al equipo

Con la máxima ilusión viajará el FC Cartagena a lo largo de esta tarde hacia la Comunidad Valenciana, donde la expedición albinegra descansará ya a la espera de que lleguen las nueve de la noche del sábado y el balón eche a rodar. El equipo se verá acompañado por más de 150 hinchas cartageneristas, que viajarán en el autobús organizado por la Federación de Peñas del FC Cartagena o en coche particular.