La profesionalización de la estructura administrativa del Real Murcia es uno de los objetivos de Felipe Moreno. Así lo ha afirmado el presidente grana en varias ocasiones y así lo hizo ver Paco López, director general del club desde la llegada del cordobés. El gestor ilicitano, en un encuentro con los medios, no dudaba en afirmar que se está trabajando para tener unas oficinas de Segunda División. Pues, de momento, esas mejoras no se ven. Es más, durante este verano, especialmente en la gestión de la campaña de abonos, la estructura administrativa del Real Murcia ha dado más problemas que nunca, y si no que se lo pregunten a los aficionados y a los peñistas.

Cuando la venta de carnés siempre ha sido una de las tareas mejor resueltas por el Real Murcia, este verano esas gestiones han ido de problema en problema, llegándose hablar en algunos momentos incluso de que aficionados llegaron a recibir carnés que no habían ni solicitado. Pero es que, con el paso de las semanas no ha mejorado esta tarea, lo que está generando malestar en algunos peñistas. No fue hasta empezado el mes de agosto, mucho más tarde de lo habitual, cuando el Real Murcia empezó a contabilizar los abonos solicitados por las peñas, y ese retraso puede ser el motivo de que algunas peñas sigan sin recibir parte de los abonos solicitados en los segundos listados. Según se han quejado a esta redacción, carnés solicitados y pagados en la segunda semana de agosto siguen sin llegar a sus destinatarios, lo que ha hecho que aparezcan los nervios ante los afectados, viendo que solo faltan unas horas para que el Real Murcia juegue su primer partido liguero en Nueva Condomina. Los peñistas que incluyeron sus solicitudes en una primera remesa ya tienen el deseado abono, pero los que aparecen en los segundos listados de algunas peñas siguen a la espera, viendo cómo el tiempo corre, el estreno liguero llega y no tienen asegurada su presencia en el estadio. Será este sábado a las 20.30 cuando los murcianistas se estrenen en casa recibiendo al Córdoba y los peñistas que todavía no tienen el carné físico en sus manos lo normal es que no puedan entrar al campo y ocupar la butaca que ya pagaron a mediados de este mes de agosto. 11.000 abonados La mala gestión en la tramitación de los abonos se une a una campaña de socios que no ha acabado de atraer a los aficionados. Aunque ya van 11.000 carnés vendidos, una cifra similar a la del pasado curso, las expectativas no se han cumplido, y es que desde el club se llegó a hablar de llegar a los 15.000. Con el reloj avanzando hacia el final del mercado de fichajes, el Real Murcia confirmaba ayer dos de las incorporaciones que se daban por hechas y que completan la plantilla de Gustavo Munúa. Si el miércoles por la noche se hizo oficial la llegada de Tomás Pina, ayer el club grana anunciaba las contrataciones del meta Gianni Cassaro y del central sub-23 Víctor Rofino. Con el hispano italiano de 31 años, el Real Murcia cierra la portería con tres guardametas. Manu García está llamado a ser titular, mientras que Cassaro e Íker Piedra complementarán esa posición por si es necesiario un cambio. El hispano italiano es un viejo conocido en la Región, ya que jugó en el UCAM y el Yeclano. Por su parte, Víctor Rofino cierra la defensa ocupando una ficha sub-23. Para hoy, último día del mercado, quedan pendientes las salidas. Cassaro y Rofino ya visten de grana Con el reloj avanzando hacia el final del mercado de fichajes, el Real Murcia confirmaba ayer dos de las incorporaciones que se daban por hechas y que completan la plantilla de Gustavo Munúa. Si el miércoles por la noche se hizo oficial la llegada de Tomás Pina, ayer el club grana anunciaba las contrataciones del meta Gianni Cassaro y del central sub-23 Víctor Rofino. Con el hispano italiano de 31 años, el Real Murcia cierra la portería con tres guardametas. Manu García está llamado a ser titular, mientras que Cassaro e Íker Piedra complementarán esa posición por si es necesiario un cambio. El hispano italiano es un viejo conocido en la Región, ya que jugó en el UCAM y el Yeclano. Por su parte, Víctor Rofino cierra la defensa ocupando una ficha sub-23. Para hoy, último día del mercado, quedan pendientes las salidas.