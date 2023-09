El Real Murcia estrena el nuevo curso este sábado en Nueva Condomina con su duelo ante el Córdoba (20.30 horas) tras vencer en la primera jornada al Recreativo Granada. El conjunto grana regresa a casa después de tres meses y medio repleto de ilusión, y con la intención de demostrar que va a ser uno de los equipos a tener muy en cuenta por pelear por las primeras plazas del grupo II de la Primera Federación. Los de Gustavo Munúa reciben este sábado al Córdoba, otro de los clubes llamados a estar arriba, y el técnico uruguayo es consciente de la importancia que supone amarrar los puntos en casa y generar una conexión con los miles de aficionados que acudirán cada fin de semana al estadio.

"Queremos hacer una fortaleza de nuestro estadio. Sabemos que va a estar nuestro público acompañándonos y ellos son un parte importantísima. Confiamos en dar un salto de calidad en nuestro primer partido como locales, aunque venimos reiterando que somos un equipo nuevo y debemos tener mucha tensión y concentración en todo lo que hagamos para dar esos pasitos hacia adelante para seguir creciendo", ha explicado en el entrenador grana en su encuentro con los medios y ha añadido que "la gente va a lelgar con ilusión y nosotros tenemos eso en cuenta, porque que el equipo conecte con los aficionados es algo fundamental. Los aficionados se tienen que sentir identificados con el equipo y el equipo tiene que darle a los aficionados, esperamos una linda entrada ante el Córdoba y no tenemos duda de que nos van a ayudar".

En la primera jornada el Real Murcia se impuso al Recreativo Granada con un gol de Álex Rubio en el minuto 93. Un partido en el que tuvo que remontar un tanto en contra y en el que le costó imponerse en algunas fases del mismo, por lo que Munúa también remarcó aspectos a mejorar de cara al sábado. "Sobre todo en las conexiones, en tener un poco má de dominio y la iniciativa, y que eso dure más en el tiempo. También jugamos ante un rival duro, difícil, que ha realizado la pretemporada prácticamente con todos al completo y eso nos va a exigir porque ya se conocen. Respetamos muchísimo a todos los rivales, pero lo más importante reside en lo que podamos crecer nosotros como equipo", explicaba.

Larrea, con molestias

Lo que es seguro es que el entrenador grana deberá recomponer su centro del campo ante la marcha este mismo viernes de Julio Gracia al CD Castellón, rival del mismo grupo que el Real Murcia en la categoría, y jugadores recién llegados como Tomás Pina podrían participar desde el inicio. También se ha incorporado este mismo viernes, último día para el cierre del mercado de fichajes, el centrocampista Isi Gómez. No obstante, el que no podrá estar con seguridad será Pablo Larrea, quien arrastra unas molestias. "Sigue recuperándose, esperamos que la semana que viene ya pueda entrar, no es nada grave pero más vale prevenir qeu curar y también le queremos dar un tiempo de adaptación", afirmaba Munúa.