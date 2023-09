El segundo año de la era Javi Rodríguez a los mandos de ElPozo Murcia pone su punto de partida a domicilio a partir de las 20:00 en el Centro Deportivo Amate ante el Real Betis, un combinado que logró la permanencia la pasada campaña en el tramo final y que no quiere repetir la situación esta temporada.

Este año se han acabado las excusas para el técnico catalán, con una plantilla hecha a su gusto y con gran cantidad de bajas y fichajes, el cuadro de la Región debe comenzar dando un golpe sobre la mesa para poder optar a todos los títulos posibles y devolver el nombre del club al lugar que merece.

Si bien la pasada campaña los murcianos no lograron su primera victoria hasta la jornada cinco, en esta ocasión para evitarlo han firmado refuerzos de primer nivel. En portería, Edu Sousa llega para competir con Juanjo tras varias temporadas en Valdepeñas. También tendrá minutos Marlon, cierre procedente de Palma; y llegando a la parte ofensiva encontramos nombres de primer nivel como David Álvarez, ala muy habilidoso procedente de Santa Coloma; Niyazov, ala ruso y el primer jugador con esta nacionalidad en jugar en España; Eric Pérez, pívot con mucha habilidad; y Esteban, procedente del Sporting.

Para hacer hueco a tanto nombre, ha habido que afrontar importantes bajas en el equipo, como son los canteranos Fernando, Darío y Alberto García, además del guardameta Molina, que se medirá hoy a ElPozo tras firmar por el Betis; Leo Santana y Taynan, que volvió a Portugal dejando en las arcas del club 50.000 euros.

Con todos esos cambios y una gran pretemporada a nivel de sensaciones y resultados, arranca lo verdaderamente importante el combinado murciano, encabezado por un Javi Rodríguez que pasó por rueda de prensa para analizar lo que está por venir: «Hemos trabajado para llegar en las mejores condiciones, tenemos la oportunidad de sumar los tres primeros puntos y borrar todo lo que hicimos mal el año pasado».

Sobre los fichajes, destacó que están mejorando todos y cogiendo ritmo: «Pese a la llegada de seis jugadores nuevos y su necesidad de acoplarse, el trabajo que están haciendo es increíble y cada vez van a más. Niyazov ha llegado sabiendo ya español y está metido en el proyecto. Es el primer ruso en jugar en la LNFS y ha apostado por estar aquí».

Rodríguez también destacó que esta temporada está todo a su gusto: «Este año he elegido yo, están aquí los que quiero que estén y han venido los que quería que vinieran. Quiero trabajar con estos jugadores y no voy a poner excusas si las cosas no salen. El año pasado hacía las cosas que creía que iban a salir bien y no salían, por eso este año hay seis jugadores nuevos para luchar con todo y contra todos».

Una lucha que no puede negociarse para poder cumplir al menos el objetivo de pelear hasta el final por todos los títulos, estando la primera piedra en el camino en territorio bético en un duelo que podrá seguirse a través de FEF TV.