El FC Cartagena ha presentado este mediodía a Tomás Alarcón en la sala de prensa del Cartagonova. Acompañado por el director deportivo, Manolo Breis, el nuevo jugador albinegro ha comentado cómo ha sido su llegada a Cartagena, cómo se encuentra físicamente y qué espera de su estancia en la ciudad trimilenaria, cedido desde el Cádiz. "Un cambio siempre es positivo y más cuando las dos partes lo quieren. Ha sido una semana buena, he tenido una adaptación genial con el grupo, así que estoy muy feliz de estar aquí", ha afirmado en primera instancia.

El mediocentro asegura que, aunque le falta ritmo de competición, está físicamente en plenas condiciones. "Aunque no haya tenido ritmo de partido en pretemporada, jugué dos de cinco, sabía que podía existir una cesión, por lo que no descuidé en ningún momento el tema físico. Estoy en óptimas condiciones", ha aseverado.

Alarcón tiene claro su objetivo: ir paso a paso, ganar confianza y ganarse el puesto en el equipo. "Primero tengo que pelear el puesto aquí, ganarme la titularidad, volver a sentirme cómodo e importante como lo hice para estar en la selección. Ahora lo primordial es recuperar mi nivel en todos los sentidos: psicológico, futbolístico y grupal", ha expresado.

En su última cesión, en Zaragoza, varios factores se unieron para no poder desplegar su juego entre expulsiones y lesiones. Tomás necesita confianza y así lo ha admitido. "Necesito que confíen en mí. He perdido la confianza y eso es muy importante para un jugador. Cuando juegas sin confianza y no te transmiten nada, es duro. Desde que me llamó el Cartagena vi el interés del mister, de Manolo y de toda la gente. Eso es lo que tanto quería", ha asegurado.

Por último, el futbolista ha aseverado que se acomoda "a todas las posiciones del mediocentro" y que debe "hacer cosas distintas" para triunfar en Cartagena. "Tener mi personalidad, despliegue físico y mi cambio de horientación, que creo que es muy bueno y faltó el otro día. Eso hace mejorar al equipo", ha concluido.