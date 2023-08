Este viernes se conocerán los convocados de la selección española para dos partidos: el de Georgia (8 de septiembre, 18 horas) como visitante y el Chipre en Granada (20:45), que supondrá el primer encuentro como local tras la crisis desatada en la RFEF por el caso Rubiales. La lista la dará un Luis de la Fuente cuestionado que se juega su futuro fuera del campo. Llegará después del sonoro silencio de los internacionales que conquistaron la Nations League.

Ninguno se ha manifestado públicamente a favor de su compañera, Jenni Hermoso, y su posicionamiento se ha encuadrado en la postura oficial mantenida por sus clubes. Es la tónica dominante en el fútbol masculino, rota solamente por las posturas firmes de jugadores como Borja Iglesias, quien, a pesar de no saber "si tendría oportunidades de volver a hacerlo", decidió renunciar a la selección "hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

Sergi Roberto y Trejo, los capitanes que se pronunciaron

La lista de Luis de la Fuente que conquistó la Nations League fue la siguiente: Kepa, Unai Simón, David Raya, David García, Le Normand, Carvajal, Laporte, Jordi Alba (que se retirará de la selección), Bernat, Jesús Navas, Rodri, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Sergio Canales, Zubimendi, Morata, Asensio, Joselu, Rodrigo Moreno, Nico Williams, Dani Olmo y Yeremy Pino.

Algunos como Jesús Navas felicitaron a la selección femenina por el Mundial y participaron en los actos organizados por sus equipos. Pero la autocensura ha sido la nota dominante en los capitanes de los equipos de Primera División. Solo dos líderes de vestuario -Sergi Roberto y Trejo- rompieron el mutismo por iniciativa propia. Iago Aspas, que también fue convocado por De la Fuente, criticó la actitud de Rubiales en la 'Ser'.

De Gea, que pese a sus 45 internacionalidades absolutas no está en una lista desde 2021, dijo que le "sangraban los oídos" tras el discurso en la asamblea de la 'no dimisión' del ejecutivo. Raúl García, que en su momento fue capitán general del Athletic Club y que también ha sido internacional, consideró "muy triste lo que está sucediendo" y se puso del lado de Jenni Hermoso.

Cañizares: "Los jugadores no hablan porque es política"

En los casos de los citados capitanes, Trejo, del Rayo, que además es asambleísta de la RFEF, proclamaba que "hay actitudes y comportamientos con los que no podemos mirar hacia otro lado". El jugador de la entidad 'franjirroja', incapaz de emitir un comunicado sobre su exfutbolista -fue campeona con el Rayo femenino de la liga 2010/2011- concluía que "hay actitudes y comportamientos con lo que no podemos mirar hacia otro lado".

Sergi Roberto difundía el "Se acabó" de Alexia Putellas que desencadenó un torrente de reacciones. Lo hizo mostrando su apoyo: "¡Estamos con vosotras!". El también azulgrana Jules Koundé compartió en sus redes sociales el comunicado de Hermoso aseguraba haberse sentido "vulnerable y víctima de una agresión sin ningún tipo de consentimiento".

Realizó la misma acción Aurelien Tchouaméni, el único miembro del Real Madrid que tomó partido en la situación. Un exjugador y exinternacional como Santiago Cañizares defendía en 'Cope' que muchos futbolistas "no quieran opinar", porque "el asunto había entrado de lleno en la política, de ahí que los jugadores digan que con ellos no se cuente". La reacción fue muy criticada y entra en conflicto con las manifestaciones que hicieron y se reclamaron a los profesionales cuando ocurrieron episodios como el de los insultos racistas a Vinicius.

"Esto no es un tema político, es social, y decir que es un tema político es tirar balones fuera", le recriminaba la periodista Mónica Marchante. Los medios tuvieron un papel fundamental a la hora de agrietar la incomparecencia de los futbolistas en este asunto. 'Telecinco' acudía el pasado viernes al entrenamiento del Betis, el equipo donde más voces críticas se han levantado contra Rubiales. "No está bien, la verdad. Estuvo fuera de lugar. Si no fue consentido, es abuso de poder", aseguraba con contundencia Isco.

La crítica de Pellegrini a Borja Iglesias por la selección

Además de Borja Iglesias, sus compañeros Héctor Bellerín y Aitor Ruibal denunciaron lo sucedido. "Es una vergüenza lo que está pasando. De representar a nuestro país con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede quedar impune", criticaba el ex del Barça.

Por su parte, Ruibal mostraba sus "disculpas" a Hermoso: "Todos los que me conocen, saben cuáles son mis pensamientos y opiniones sobre este tema. Quizás, por prudencia, no he dicho nada antes, pero creo que tengo el derecho de respaldar a Jenni en este asunto. Agradezco tu valentía al tomar las medidas necesarias para evitar que esto se repita en el futuro". Los jugadores béticos, en concreto Borja Iglesias, encontraron una voz discordante en su propio vestuario.

"Lo de Borja no me corresponde a mí analizarlo. Personalmente, creo que defender una selección es siempre lo máximo. No creo que sea una razón. Discrepo con mi jugador, creo que va a rectificar", explicaba Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco. Su opinión iba en línea contraria a la manifestada por la mayoría de los entrenadores, muchos exfutbolistas (alguno relacionado con Rubiales, sobre todo por su papel en AFE), que hablaron tras el aluvión de preguntas que recibieron sobre este tema.

Vicente Moreno, el entrenador amigo de Rubiales

Ancelotti (Madrid), Benítez (Celta), Aguirre (Mallorca), Simeone (Atlético), Arrasate (Osasuna), Valverde (Athletic), Sergio (Cádiz), Baraja (Valencia), García Pimienta (Las Palmas), censuraron el comportamiento de Rubiales en la celebración del Mundial.

Setién (Villarreal) consideró que "tenía que haber dimitido"; Míchel (Girona) dijo que "no tenía que haber ocurrido"; Alguacil (Real Sociedad) lo tildó de "inaceptable"; Francisco (Rayo) pedía "la actuación de los organismos"; Bordalás (Getafe) hablaba de que "todos estamos alineados" Luis García Plaza (Alavés), pedía "condenar, en la vida en general, las actuaciones machistas"; y Mendilibar (Sevilla) confiaba en que Rubiales iba a dimitir, "lo que ya lo dice todo".

Mientras, Paco López (Granada), evitaba una condena directa. "Estamos en un mundo tan mediatizado que cualquier gesto o acto, sobre todo cuando tienes una responsabilidad pública, va a ser mirado con lupa. Que cada uno juzgue los actos que hace. Ya se ha hablado demasiado del tema". Un argumento, el de la sobreinformación, esgrimido también por Aitor Paredes, jugador del Athletic Club: "Ya hay bastantes opiniones. Para mí fue algo que hizo equivocadamente: no era el momento ni el lugar, pero no quiero decir mucho más".

De entre todos los entrenadores, Vicente Moreno fue el único que no mencionó a Rubiales, desviando el tema sobre el hecho de "quitarle el protagonismo a lo que ha realizado la selección femenina". El actual preparador del Almería fue compañero en el Xerez del inhabilitado presidente de la Federación.

De hecho, cuando fue la polémica de los audios de la Supercopa de Arabia y Gerard Piqué, Moreno, que por aquel entonces entrenaba al Espanyol, defendió a 'Rubi', como él le llama: "Me parece un tío honesto, solo puedo hablar bien de él". En un sentido parecido, Luis Enrique, exseleccionador español con el andaluz al mando: "Su labor en la RFEF ha sido sobresaliente, ya ha reconocido sus errores".

Iniesta, el jugador más contundente contra Rubiales

Ante el silencio de los jugadores, los entrenadores han ejercido de portavoces, de ahí su importancia pública. Xavi tuvo que enmendar el tibio comunicado de su club, al que también perteneció Hermoso. "Quiero dar todo mi apoyo incondicional a Jenni y a las jugadoras por lo que están viviendo en estos momentos y, en segundo lugar, condeno la conducta del presidente de la Federación, que me parece totalmente inaceptable e intolerable", defendió al inicio de su rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal, sin que nadie le preguntase.

Pese al silencio de los internacionales que serán convocados por Luis de la Fuente, fue, precisamente, el hombre que propició la página más importante del fútbol masculino español, el autor de uno de los testimonios más contundentes. "Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", sentenció Andrés Iniesta, todavía en activo. Otro campeón del Mundo, Iker Casillas, aseguraba sentir "vergüenza ajena" tras escuchar a Rubiales. La misma que la parte de la sociedad siente ante el estruendoso silencio de los jugadores con sus compañeras.