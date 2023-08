No sabemos si dentro de un año, si el Real Murcia no asciende a Segunda División y si los granas no cumplen con el presupuesto económico del ejercicio 23-24, el murcianismo se tirará de los pelos por la vuelta a un pasado donde los dispendios económicos se acabaron pagando, lo que sí se sabe ahora mismo es que el Real Murcia ha puesto toda la chequera en el asador para construir una plantilla más que interesante sobre el papel.

Si hace un mes, el fichaje de Rodri Ríos permitía al Real Murcia ganar su primer gran duelo del mercado, haciéndose con los servicios de uno de los futbolistas más deseados de la categoría; ahora, cuando faltan solo tres días para que se cierre la ventana veraniega de incorporaciones, Javier Recio está cerca de volver a resultar triunfador al tener prácticamente cerrada la llegada de Tomás Pina a Nueva Condomina. Después de varias semanas de intensas negociaciones, el centrocampista de 35 años -cumplirá 36 en octubre-, al que también perseguía el Deportivo de la Coruña y que ha querido esperar hasta el último momento por si llegaba alguna oferta interesante del fútbol profesional, ha acabado decantándose por la oferta del Real Murcia. Ayer, prácticamente se daba por hecho la contratación, aunque quedaban algunos flecos para la firma y el anuncio oficial. Del se aleja que sonaba en Nueva Condomina la pasada semana al se acerca del lunes, siendo ayer cuando el futbolista y el club grana avanzaban en el acuerdo, contrato que, de no haber problemas de última hora, se cerrará hoy mismo, consiguiendo así el Real Murcia poner la guinda a la plantilla de Gustavo Munúa. Aunque habrá que ver en qué estado de forma se encuentra Tomás Pina después de su aventura en el fútbol chino -la última temporada la ha jugado en el Henan Songshan Longmen de la Super Liga-, sobre el papel los murcianistas conseguirían a un futbolista que deberá convertirse en una pieza básica en el centro del campo. Solo hay que mirar su trayectoria, sumando temporadas en Primera División en equipos como el Mallorca, el Villarreal y el Alavés. El club vitoriano fue su último equipo en España antes de marcharse a China. Si se confirma la llegada de Tomás Pina, el Real Murcia deja prácticamente visto para sentencia este mercado, sin embargo, en el día de hoy se espera que lleguen los últimos fichajes. Uno de ellos será el de un portero sénior, ocupando la ficha que la RFEF da para la portería; y el otro será un defensa central y no está descartado que pueda llegar un jugador de banda. La idea de Javier Recio, según explicaba ayer el propio director deportivo grana, es cerrar el mercado hoy mismo, no dejando deberes pendientes para última hora -esta ventana de fichajes se cerrará el viernes a las doce de la noche-. De todas maneras, en esos días habrá que remangarse para poder acabar con una vez con el culebrón de las salidas, y es que ese tema se le está atragantando y mucho al Real Murcia. El objetivo es poder ir rescindiendo a Gallego, Mario Sánchez, Armando y Dani Romera sin líos, pero no está descartado que al final haya que tirar de despidos. Iván Casado rescinde su contrato con los murcianistas El Real Murcia ha llegado al final del mercado con los deberes prácticamente hechos en lo que se refiere a fichajes, pero con un suspenso en cuanto a rescisiones. Y es que de momento solo ha logrado sacar a dos de los seis jugadores que no contaban para Gustavo Munúa. Si el pasado viernes se anunciaba la salida de Ganet, que finalmente ha firmado por el Alcoyano, ayer se llegaba a un acuerdo para la rescisión del central Iván Casado. Ahora falta encontrar una solución con Gallego, Mario Sánchez, Armando y Dani Romera. Este último podría tener una oferta del Ceuta.