El técnico del Real Murcia, Gustavo Munúa, ha ofrecido este mediodía su primera rueda de prensa previa a un encuentro liguero -este domingo a las 21.30- a los mandos del conjunto grana. En ella, el uruguayo ha expresado sus buenas sensaciones con el grupo, aunque ha admitido encontrarse aún en fase de construcción. Ha manifestado el estilo que quiere implantar en su equipo y ha explicado cómo trabaja conjuntamente con la dirección deportiva para terminar de perfilar la plantilla.

En primera instancia, Gustavo Munúa ha afirmado que el equipo sigue en formación cuando se acerca el inicio de la liga. "La sensación es buena, pero también somos conscientes de que hemos formado prácticamente una plantilla nueva. Estamos en un proceso de construcción en el que los jugadores llegan de diferentes etapas y en diferentes momentos físicos. El conocimiento entre ellos y con nosotros es un proceso de construir un equipo, pero las ganas y la predisposición nos dan buenas sensaciones", ha asegurado.

A nivel físico, el grupo no está al cien por cien, tal y como afirmó Dani Romera durante la semana. No obstante, Munúa espera que la tensión de competir compense la falta de ritmo. "Es difícil hablar de porcentaje. También esperamos dar un salto de calidad en cuando a competitividad. Tenemos jugadores con experiencia y una mezcla con jugadores jóvenes que están trabajando con muchísima humildad. Esperamos tener un 'plus' por la motivación de empezar la liga", ha reiterado.

Gustavo ha expresado su deseo por que el Real Murcia sea protagonista de los partidos. "Queremos llevar una línea de intentar llevar el peso de los partidos. Veremos si podemos conseguirlo y mantenerlo. Estamos en plena construcción. No es una excusa, sino una realidad, aunque queremos que se vea el trabajo que venimos realizando", ha comentado.

En cuanto al Recreativo Granada, el exjugador ha expresado que "son gente joven que sabemos que va a estar motivada por jugar contra el Real Murcia de local". Además, ha dado unas pinceladas de su juego. "Tienen buen circuito. Es un equipo que intenta tener el balón y sorprender", ha analizado. Por último, el uruguayo ha comentado la posibilidad de perder a algún futbolista por molestias, aunque no se sabrá hasta mañana "para no dar pistas".