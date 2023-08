El Gobierno desconocía que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, iba a llevar a cabo un discurso como el de este viernes, en el que justificó el beso en la boca que le dio a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso tras ganar el Mundial, se presentó como "víctima" de una "cacería", cargó contra la "lacra" del "falso feminismo" y anunció a gritos, contra pronóstico, que no pensaba dimitir. Rubiales convierte así su actuación durante el partido del pasado domingo frente a Inglaterra, que también incluyó agarrarse los testículos de forma ostentosa desde el palco como forma de celebración, en un pulso político: él contra el Ejecutivo. Pero el Gobierno no se quedó de brazos cruzados. Salió en tromba contra el aún presidente de la RFEF y activó el procedimiento para que sea suspendido, fijando el lunes como fecha para su caída.

Consultadas por este diario, fuentes cercanas al ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, explicaron nada más escuchar a Rubiales que no pensaban que este iba a atrincherarse. Esperaban, como así se había publicado, que aceptase la gravedad de su comportamiento y anunciara que dejaba el cargo. "Pero tampoco nos sorprende lo que ha terminado haciendo", explicaron.

Pocas horas después de que el máximo dirigente del fútbol español dejase claro que pensaba "luchar hasta el final", el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, compareció para anunciar los detalles de la vía para forzar su salida. Este mismo viernes, el organismo, que depende del Gobierno, presentó una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) contra Rubiales por una "falta muy grave". El tribunal se reúne una vez a la semana, los jueves, pero el Ejecutivo pidió a sus miembros que celebrasen una cita extraordinaria el próximo lunes. Si aceptan la denuncia, el CSD ordenaría inmediatamente, ese mismo día, la suspensión provisional del presidente de la RFEF, a la espera de que el TAD adopte una decisión definitiva.

Una vez constatada la intención de Rubiales de aferrarse al cargo, el Gobierno quiere actuar con la máxima celeridad, pero insiste en que no puede darse más prisa. "No queremos encontrarnos con impugnaciones que lleven al traste el procedimiento. No queremos cometer ningún error formal", dijo Francos. En cualquier caso, no contemplan otra salida de este conflicto que no pase por la suspensión de Rubiales. "Es un caso muy sencillo sobre unos hechos de sobra conocidos", señalaron fuentes de Cultura y Deportes.

El calendario fijado solo se truncaría, en principio, si Rubiales se marchase por sus propios medios, aceptando que su situación resulta insostenible. Sobre todo, después de la cascada de dimisiones de presidentes de federaciones autonómicas y las múltiples críticas a sus palabras de este viernes por parte de las jugadoras de la Selección. Pero en el ministerio no quieren entrar a valorar esa posibilidad porque no está en su mano.

Bolaños, Montero y Díaz

Varios de los principales miembros del Ejecutivo, mientras tanto, salieron en tromba contra el todavía presidente de la Federación de Fútbol. “La sociedad española no quiere ni machismo ni machistas. La España real es la que celebra la victoria de las jugadoras en el Mundial, no esta vergüenza. El feminismo nos hace mejores. Actuaremos”, escribió en X (la red social antes llamada Twitter), el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños. También la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió a la intervención de Rubiales. “¡Que se enteren bien! España ya no acepta actitudes machistas ni permite que se denigren a las mujeres. Cualquier ataque a la igualdad encontrará la respuesta firme de un Gobierno feminista”, ha tuiteado.

Y la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, contra la que Rubiales, según explicó él mismo, interpondrá acciones legales por las críticas que había lanzado en los últimos días. "Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", ha señalado.

Ya Pedro Sánchez dejó entrever el pasado martes que Rubiales debía abandonar la Federación de Fútbol. Horas después de que recibiera a la selección, y de que saludara friamente al presidente de la RFEF, el jefe del Ejecutivo en funciones dijo: “Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Sus disculpas no son suficientes e incluso no son adecuadas. Por tanto, tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos en los medios de comunicación". El único "paso" tras sus palabras de este viernes, concluyen en la Moncloa, consiste en su suspensión inmediata.