Howard Sant-Ross (La Habana, Cuba; 18 de marzo de 1992) ha llegado esta temporada al UCAM Murcia CB tras pasar por Italia, Alemania, República Checa, Turquía, Grecia y Rusia. Salió de su país cuando tenía sólo 16 años y ha ido escalando desde la cuarta división transalpina hasta llegar a la Euroliga. Nada ha sido fácil en su carrera para este alero cubano que se ha convertido en un multiusos. Puede jugar de escolta y de alero, pero también incluso de base. Es un buen anotador, pero si hay una parcela donde especialmente ha destacado en su carrera ha sido en los robos de balón. Promedió 2,2 con el CEZ Nymburk checo en dos temporadas consecutivas, 1,6 con el Darussafaka turco, 1,4 y 2.2 con el AEK de Atenas, 1,3 con el CSKA de Moscú, y 1,4 con el Panathinaikos griego y el Casademont Zaragoza, con el que jugó 34 partidos, con medias 27:12 minutos, 10,2 puntos, 3,4 rebotes y 4 asistencias.

Sant-Ross, que ha llegado al UCAM de la mano de la agencia Octagon, es un líder dentro y fuera de la pista. A sus 31 años de edad está en plena madurez deportiva. Es una persona tranquila y risueña. «Espero hacer bien mi trabajo dentro y fuera de la pista de baloncesto, que es muy importante para los equipos. Con mi aptitud puedo ayudar mucho», dijo ayer en su presentación oficial el cubano, quien en varias ocasiones, en tono jocoso, afirmó que se decidió a venir a Murcia «por la casa con la piscina, que es fundamental para este calor».

«Creo que Alejandro Gómez (director general) jugó un factor importante en mi fichaje y, sobre todo, porque necesitaba jugar dos partidos por semana, que es algo que me gusta más que sólo jugar uno. La Champions y la ACB son competiciones muy fuertes y quería estar aquí», afirmó el alero de 2,01 metros de estatura, quien expresó que «me gusta la plantilla, pero espero que lleguen pronto los jugadores que están en el Mundial porque nos están matando en los entrenamientos, necesito cambios. Me gusta la idea de Sito, cómo entrena y cómo explica las cosas», dijo un jugador que es un especialista defensivo que puede aportar equilibrio a los bases y escoltas que tiene como compañeros.

El UCAM quiso desde el primer momento a Sant-Ross porque es capaz de jugar en todas las posiciones exteriores, aportando versatilidad al entrenador: «Me gusta jugar de dos y de tres, porque lo he hecho toda mi carrera, pero si debo ayudar en la posición de base, también lo he hecho en Euroliga. Es fácil pero a la vez difícil porque no lo hago todo el tiempo, sólo cuando es necesario. Esa es otra ayuda que puedo aportar a todos los equipos», explicó.

Después de jugar ya la temporada pasada en la ACB con el Zaragoza, ahora se considera más preparado para competir en la liga española: «Ahora tengo más experiencia y ya sé qué esperar de ciertos jugadores y entrenadores. Puedo transmitir eso a los compañeros que tienen menos experiencia en la ACB y también que ellos me ayuden a mí. La temporada pasada sabía que venía a unos de los mejores campeonatos de Europa, pero tampoco estaba preparando personalmente para enfrentarme a los entrenadores de la ACB, que te ponen muchas trampas. Esta temporada lo estará un poco mas», explicó el alero, quien puntualizó que llega al UCAM con el deseo de «jugar la Copa del Rey y las eliminatorias por el título de la liga Endesa, así como la Supercopa de baloncesto y llegar lejos en Europa», es decir, «a por todo», aunque hay «equipos muy buenos».

El primer reto será la Supercopa, los días 16 y 17 de septiembre en Murcia, ante una afición de la que espera que el equipo «esté a la altura». «Madrid, Barcelona, Unicaja... nada, una cosa de niños, nada del otro mundo», comentó en tono jocoso en alusión al campeonato con el que se abrirá el próximo curso.