El mercado de traspasos ha entrado en su recta final y al desconcertante rumbo del Fútbol Club Cartagena sólo le queda una salida: la de los fichajes a marcha express. En una carrera contra el reloj, que avanza inexorablemente hacia el 1 de septiembre, el cuadro albinegro necesita completar su plantilla con un ritmo nunca antes visto, sobre todo, tras la imprevista salida de Toni Datkovic. Por suerte para la parroquia albinegra, el hueco que deja el croata ya ha sido completado con la incorporación de José Fontán como cedido, pero el trabajo se sigue acumulando en las oficinas del Cartagonova a diez días para el cierre del mercado.

Con la limpieza que sufrió el cuadro albinegro de la temporada pasada con Carrión a la presente, contabilizándose hasta 15 bajas de una plantilla formada por 24 futbolistas, y únicamente supliendo con seis incorporaciones hasta la fecha, las aguas no están demasiado calmadas entre la afición, que sigue esperando ciegamente a que se resuelva esta difícil situación en las fechas donde el club marcó, al final de la ventana de traspasos.

Si bien, dicen que cuando algo va mal, todavía puede ir a peor, y así le ocurrió al club cartagenerista, que si no tenía suficiente con tener que acometer varios fichajes de peso en la plantilla in extremis, se le sumó el problema Datkovic. En una de las pocas demarcaciones con la que desde la comisión deportiva no tenía que ‘comerse’ la cabeza, es donde aparecía un nuevo agujero. Además de la forma y persona más inesperada, el croata Datkovic con su notificación al club de su interés por salir de la entidad con motivo de otra oferta ‘irrechazable’, hace que el dolor de cabeza siga en aumento en la rambla de Benipila.

Por suerte, se pusieron manos a la obra desde ese mismo instante, y ese agujero en la barca de Sánchez del Amo ha sido tapado con la cesión del joven José Fontán (Pontevedra, 2000), que fue anunciado ayer como nuevo jugador albinegro. El futbolista formado en la cantera del Celta llega para dar ciertas garantías al centro de la defensa después de haber debutado en Primera División y tras experimentar su primera salida de España con el Go Ahead Eagles de la Eredivisie el pasado curso. Con los celestes disputó 14 partidos en la 20-21 y otros 9 en la 21-22 antes de salir cedido a Holanda. Ahora vuelve a partir para continuar su progresión en Segunda División con el Cartagena.

Apagado ese fuego, las necesidades siguen siendo bárbaras para una plantilla que aún sigue formada por 16 futbolistas de primer equipo. Parece obvio que varios serán los jugadores de Pepe Aguilar los que darán el salto a la Segunda División, y entrarán en dinámica con Sánchez del Amo dadas las dificultades de firmar este mercado. Por lo que contando con la ayuda de los Ayllón, Djaka, Jony Álamo y Carlos Sánchez se sumarían 20 efectivos.

Si bien, desde la grada no se ve con demasiada claridad que con este bruto de plantilla se pueda competir por una salvación holgada como estos dos últimos años atrás, y es por eso que en estas últimas incorporaciones hay que tener vista y pulso de cirujano para que los que vengan, tengan el impacto inmediato y propicio para un plantel con necesidades en distintas áreas.

Comenzando de más atrás en adelante, nos encontramos aún con el hueco que dejó libre Escandell con su marcha. Marc Martínez se encuentra sin una competencia real dentro de la plantilla, algo que de seguro no acabará así. La idea es que llegue un portero veterano y con experiencia que le pueda dar batalla al capitán albinegro, aunque no fue esa la primera intención del club, que llegó a admitir la búsqueda de proyección en ese puesto.

En la defensa, el lateral diestro sólo cuenta con Iván Calero, al que acompaña Carlos Sánchez mientras no llega nadie. La lesión del único lateral derecho de la primera plantilla en Andorra, que actuaba como central, dejó clara la necesidad de buscar un refuerzo y así lo puntualizó el propio Víctor en la rueda de prensa posterior al encuentro. Al menos, la recuperación de Verdú y Alcalá, junto con el fichaje de Fontán, dejan cubierto el eje de la zaga. En el costado zurdo, sin embargo, Solà es el único lateral puro pese a la polivalencia de Jairo en esa tarea.

Por último, la parcela ofensiva queda pendiente de dos o tres refuerzos de garantías en los extremos para acompañar a Jairo, Isak y Ferreiro y al menos otro delantero que complemente a Ortuño y Lautaro.

El FC Cartagena anunció el pasado lunes, junto con la llegada de José Fontán, la rescisión del contrato de su canterano Alejandro Gómez ‘Neskes’. El centrocampista, que despuntó en la campaña 2021-22 de la mano de Luis Carrión, perdió protagonismo al año siguiente y salió cedido para la segunda mitad de la temporada. En el Unionistas de Salamanca, en Primera RFEF, Neskes no encontró su lugar y tan sólo disputó 9 partidos sin poder aportar nada al ataque del cuadro salmantino en cuanto a asistencias o goles.

Su mejor temporada fue, sin duda, la de su aparición con el primer equipo albinegro. Tras sólo un año con el filial, Carrión vio en él las cualidades necesarias para jugar en el fútbol profesional. Disputó 23 encuentros y logró una asistencia en 574 minutos, una marca que no igualaría en su segundo año jugando tan sólo 3 partidos en la primera mitad del campeonato.

Su infructuosa cesión a Unionistas confirmó el mal momento del centrocampista, que queda sin equipo poco tiempo antes de que den comienzo las competiciones inferiores. El granadino de 21 años ha sido relacionado en las últimas horas con el Ibiza, que jugará el próximo curso en Primera RFEF después de consumarse su descenso la pasada campaña.