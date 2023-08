Cuando está próximo el final de su carrera deportiva, Novak Djokovic, uno de los hombres récords de la historia del tenis mundial, con 23 Grand Slam en su palmarés, se ha encontrado con un muro tan duro como en su día lo fueron Rafa Nadal o Roger Federer. Ahora su nuevo rival se llama Carlos Alcaraz Garfia, un murciano de 20 años que llevó hasta la extenuación al serbio en la final del Masters 1.000 de Cincinnati, un encuentro que fue «una montaña rusa», como dijo el propio ‘Nole’, quien se deshizo en elogios hacia el de El Palmar: «Sólo puedes quitarte el sombrero ante un tipo como Alcaraz. Todos nos hemos quedado sin palabras por lo que estás haciendo en la pista. Eres una persona increíble y un campeón. Muchos jugadores no logran alcanzar esas alturas en toda su carrera», expresó en su discurso.

«La sensación que tengo en la pista cuando juego contra él me recuerda un poco a cuando me enfrentaba a Rafa Nadal y estábamos en el mejor momento de nuestras carreras. Cada punto es una batalla», apostilló el serbio, extenuado por el esfuerzo después de casi cuatro horas de un partido donde Alcaraz tuvo bola de partido en el segundo set y después, en el tercero, salvó cuatro de Djokovic.

«Es increíble compartir la pista contigo, aprender de ti. En este partido estuve muy cerca y aprendí como de un campeón de tú», respondió Alcaraz a las palabras de admiración de su oponente, al que sí derrotó en la final de Wimbledon, la última vez en la que se enfrentaron, y con quien también se podrá cruzar a partir de la próxima semana, aunque sólo podrá ser en la final, del US Open.

«Me dejé todo en la pista», dijo un emocionado Alcaraz, quien señaló que «para mí obviamente es genial que sepa (Djokovic) que cada vez que va a jugar contra mí le recuerda a jugar contra Rafa Nadal o contra los mejores porque eso significa que estamos en el buen camino. Estoy trabajando muy bien, pero hoy fue difícil lidiar con todo lo que empujó Novak».

«Fue uno de los partidos más duros que he jugado en mi vida», llegó a decir el serbio, a lo que Alcaraz respondió que «para mí es genial escuchar esas cosas de Novak, que ha jugado partidos icónicos, históricos. Dijo que algunos duelos contra mí fueron unos de los más difíciles que ha jugado y eso es genial. Con partidos como este sabemos que tenemos que seguir trabajando de la misma manera que lo veníamos haciendo», expresó el murciano, quien no dudó en afirmar que «este tipo de derrotas duelen, duelen mucho, no voy a mentir. Pero al mismo tiempo te quedas con una sensación positiva de decir que lo has dejado todo. Cuando uno siente que lo ha dejado todo en la pista no se puede reprochar nada, tienes que salir orgulloso y contento de lo que has hecho», abundó.

El sorteo del US Open

Será el próximo jueves cuando Alcaraz y Djokovic conozcan el camino que tendrán que recorrer en el cuarto y último Grand Slam de la temporada, donde el murciano defiende el título. Al ser el primer y segundo cabeza de serie, no se podrán ver las caras hasta la final. Al pupilo de Juan Carlos Ferrero sí que le podría tocar enfrentarse en semifinales al ruso Daniil Medvedev o a algunos de los jóvenes que también vienen pisando fuerte como Holger Rune, Casper Ruud y Jannik Sinner. El sorteo no será transmitido online como hacen en el resto de ‘grandes’, un hecho que ha levantado polémica y muchas críticas entre los aficionados. La organización dará a conocer los cuadros directamente en su página web y en sus redes sociales.