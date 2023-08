Geila Macià ha dejado una huella en la escena global y española de la escalada en cuerda. Geila se ha asegurado el tercer puesto en el campeonato mundial juvenil de escalada en cuerda.

La victoria de Geila adquiere aún más brillo al considerar su reciente conquista del título de campeona juvenil de europa en escalada. Su incansable dedicación y su capacidad para superar obstáculos la han llevado a sobresalir en la competencia internacional y a ser la única chica en toda la historia de la escalada española que logra una medalla en una competición de ámbito mundial.

El mundial juvenil de escalada en cuerda se ha celebrado en Seúl, Corea del Sur, donde las condiciones climáticas presentaron un desafío adicional. Con una humedad del 90% y temperaturas de 34 grados Celsius, las condiciones no eran ideales para los atletas. Las escaladoras japonesas, más aclimatadas a esta situación, pudieron desenvolverse mejor en medio de estas condiciones. Muchas escaladoras de la categoría sub 16 no lograron pasar del primer paso complicado de la vía, solo cuatro de ellas lo lograron.

Un triunfo especialmente significativo considerando que el año pasado, Geila Macià se vio obligada a retirarse de la competición en el campeonato mundial juvenil debido a una apendicitis que requirió una cirugía de urgencia en Dallas (Estados Unidos). Su regreso triunfal refleja su resistencia y su determinación para superar las adversidades y perseguir sus sueños.

Geila Macià se ha erigido como la única escaladora europea y, por supuesto, española en asegurar un lugar en el podio en este campeonato mundial. A pesar de la feroz competencia de los escaladores japoneses, Geila ha demostrado su habilidad para competir a nivel mundial y destacar entre las mejores.

Los logros de Geila Macià no solo enaltecen su nombre, sino que también la convierten en un ejemplo inspirador para aspirantes a escaladores en todo el mundo. Su dedicación a la excelencia y su pasión por la escalada la convierten en un modelo a seguir para todos aquellos que buscan superar sus límites y alcanzar sus metas más ambiciosas.

Además, para continuar con su asombroso recorrido, Geila Macià está lista para competir en la categoría de bloque el sábado 26 de agosto. Con su historial de éxitos, su participación promete ser otro capítulo emocionante en su carrera deportiva. Veremos lo que nos podrá ofrecer Geila después de los éxitos deportivos que ha tenido este año.