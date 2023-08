El Fútbol Club Cartagena afrontó el mercado de verano con la ilusión de un club que soñaba con volver a pelear por objetivos importantes. Todo era confianza dentro y fuera de la entidad albinegra e incluso varios de los fichajes como Hevel o Arnau Solà llegaron a mencionar explícitamente que el equipo buscaba los puestos punteros de la liga en su presentación, sin embargo, a partir de entonces, todo ha sido desconcertante. Un mes completo sin incorporaciones, dos derrotas en las dos primeras jornadas, la salida más inesperada y, lo peor, pocas o nulas explicaciones. Resignado el club a aceptar todo lo demás, puso solución a esto último con las declaraciones de Manolo Breis en Onda Regional tras el encuentro del pasado viernes.

Antes de la aparición del director deportivo albinegro, Víctor Sánchez del Amo tuvo que comparecer en rueda de prensa para ser preguntado por los asuntos que preocupaban a la parroquia albinegra. Lejos de dar respuesta, el madrileño manifestó la misma incertidumbre. «A nosotros nos está afectando la situación de las fichas. Tienes que estar haciendo cuentas con las fichas del filial y se nos lesiona nuestro único lateral derecho, Iván. Tenemos que buscar soluciones sobre la marcha», comentó expresando su frustración en un claro mensaje a la directiva.

A parte de la planificación deportiva, el tema más caliente fue el de la posible salida de Datkovic después de que el croata pidiera su salida voluntaria del club. Víctor volvió a mostrar perplejidad. «Nos quedamos de piedra. Preparas toda la semana el partido y un día antes del viaje un jugador te dice que se quiere marchar», manifestó después del encuentro, en el que el técnico tuvo que improvisar una defensa con tres laterales y sólo un central puro en línea de cuatro. Pocos minutos después de la derota era Manolo Breis el que entraba en antena en Onda Regional para dar el primer mensaje institucional desde que se presentara a Arnau Solà el pasado 27 de julio. El murciano intentó arrojar luz a la situación del club y dar tranquilidad a la afición tras el peor mercado desde la llegada de la actual directiva. «Llevamos ocho años en el club y no hemos fallado ni una sola vez, aunque es de humanos errar. No fallar en tanto tiempo en el mundo del fútbol es muy difícil», aseguró.

No pudo Breis escapar del pesimismo generalizado y rebajó las expectativas de la afición afirmando que «debemos olvidarnos de objetivos como el de luchar por el ascenso» ya que «por presupuesto y por historia» el Cartagena no es uno de los equipos que opten a las cotas más altas. «El objetivo de este club debe ser mantenerse en el fútbol profesional muchos años, no volver a Segunda B nunca más y, a partir de ahí, la gente que quiera confiar en Paco Belmonte, Manolo Breis y el club, que confíen», zanjó para ORM.

Breis trató también de aclarar la posible salida del central croata. «Datkovic siempre lo ha dado todo por nuestra camiseta. Si le llega la oferta de su vida, no podemos hacer nada. Nosotros siempre miramos por el interés del club, pero intentamos no perjudicar a nadie», explicó. «Estamos trabajando en una contraprestación, aunque sabemos que no será muy grande», concluyó.