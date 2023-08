El Fútbol Club Cartagena cosechó este viernes su segunda derrota consecutiva en LaLiga Hypermotion y, quizás, ese es el menor de sus problemas. El equipo sigue a medio hacer y la poca comunicación del club con el exterior sólo trata de enmascarar una realidad que ha atropellado a los del Cartagonova. No llegan los necesarios fichajes, salen piezas imprescindibles para el equipo con el campeonato iniciado y mientras, los puntos se siguen descontando. Por otro lado, el cuerpo técnico y los jugadores tratan de dar el máximo en medio de un ambiente enrarecido, logrado incluso más de lo que cabría esperar.

No había prácticamente margen de maniobra desde el pasado domingo para cambiar la dinámica de un equipo que está muy lejos de lo que debe ser. No obstante, la situación del FC Cartagena no sólo no mejoró de cara al segundo encuentro de liga, sino que incluso empeoró. La inesperada salida de Toni Datkovic, oficializada horas antes del partido en Andorra, desconcertó a la afición albinegra y afectó directamente al planteamiento del partido de Víctor Sánchez del Amo. El técnico dispuso un once de circunstancias con Carlos Sánchez, Calero, Olivas y Solà en defensa que sufrió y aguantó durante la primera mitad, pero acabó sucumbiendo en la segunda. Dos tantos de Manu Nieto tras el descanso hicieron daño a los albinegros que, a pesar de recortar distancias con un penalti de Alfredo Ortuño, recibieron un tercero de Nieto, también desde los once metros. Ayllón puso el definitivo 3 a 2 en el descuento tras un error local, pero la respuesta fue insuficiente.

Arrancó el encuentro en el Estadio Nacional de Andorra y el cuadro local demostró mucha más intención. Ya en el primer minuto tuvo que abortar el Cartagena la primera intentona y siguió sufriendo los ataques durante el primer cuarto de hora de juego. Por la banda izquierda encontró el Andorra un filón en los instantes iniciales cargando el costado a través de Iván Gil y Julen Lobete contra un Carlos Sánchez desprotegido. En ese contexto casi encuentra el gol el cuadro de Éder Sarabia en una internada a los tres minutos, pero el centrochut de Pampin lo sacó Marc Martínez con una manopla abajo.

Se intentó estirar el Cartagena por la banda derecha del dabutante Arnau Solà, pero le costó horrores construir a los de Víctor Sánchez del Amo. Los andorranos dominaban completamente el juego y acaparaban la posesión de la pelota mientras seguían intentándolo por la izquierda con llegadas profundas y centros atrás que supo defender el cuadro albinegro. Los saques de esquina fueron otra de las armas de los locales, pero no encontró con ellos el peligro que necesitaba.

Empezó a crecer el Cartagena pasado el primer cuarto de hora combinando el juego directo con la combinación en la medular. Jairo y Arnau tiraron del equipo sin llegar a finalizar jugadas con centros o disparos. Volvió a demostrar el conjunto portuario versatilidad en sus ataques como ya pasó en la primera jornada y comenzó a salir al contragolpe. Los robos de Jairo o Luis Muñoz y la mejora de Carlos Sánchez en los duelos fueron imprescindibles para encontrar espacios a la contra, donde Ortuño trabajó para mantener balones y sacar rédito de cada acercamiento.

Así llegó la primera y mejor oportunidad del Cartagena. Recuperó el equipo en la banda izquierda, movió la pelota a la derecha a través de Juan Carlos Real y Hevel tuvo una de sus primeras apariciones con un centro muy preciso a la cabeza de Alfredo Ortuño. Sin embargo, su buen remate de cabeza fue directo a las manos de Ratti, en el centro de la portería.

Llegada la media hora de partido y, tras un cuarto de hora para cada equipo, el Andorra dio otro paso adelante. Se salvó el equipo del primer tanto tras una pérdida de Jairo que provocó la llegada por la derecha de Petxarroman y su pase de la muerte, al que Manu Nieto no llegó por los pelos en boca de gol. Tras varios minutos de indecisión y errores en las dos escuadras, el Cartagena volvió a generar peligro con una contra de manual: recuperó en línea defensiva, trianguló y corrió al espacio. Por desgracia, el centro con ventaja de Jairo a Ortuño terminó con el remate muy desviado del delantero yeclano.

Terminó mejor la primera parte nuevamente el Andorra con llegadas que inquietaron a la defensa pero que no constituyeron peligro para Marc. Con el empate a cero en el marcador llegó el descanso y comenzó el segundo tiempo.

Los segundos cuarenta y cinco minutos dieron inicio con el mismo guión que los primeros. El equipo local apretó al inicio, tuvo su primera ocasión -anulada- en el primer minuto y dominó los compases iniciales encerrando al Cartagena. No obstante, esta vez sí hubo premio. Cuando el vedaval parecía pasado, Manu Nieto se inventó una genialidad para poner el 1 a 0 en el marcador: sacó de banda el Andorra en campo contrario, Nieto combinó con Bover y este le dejó la pelota botando. No se lo pensó y le pegó de empeine a la escuadra larga, lejos del alcance de Marc Martínez.

Tras el gol se salvó el Cartagena hasta en dos ocasiones. De nuevo Manu Nieto fue peligroso rematando de cabeza un centro perfecto que golpeó a la madera cuando Marc estaba batido. En la siguiente acción logró detener el meta un fuerte disparo de Calvo con muchos problemas en el blocaje. No corrió la misma suerte el cuadro cartagenero pocos minutos después, cuando Nieto dobló la ventaja de su equipo. Cambió desde izquierda a derecha la pelota el Andorra, encontró a Álex Calvo tras un error en el marcaje de Solà y el extremo puso el pase atrás para el remate de Lobete. Aunque Calero repelió el tiro, Nieto recogió el rechace para batir de nuevo a Marc.

Se desmoronó el cuadro de la trimilenaria con los dos golpes en menos de diez minutos, pero vio recompensado su esfuerzo de la primera mitad con un penalti a favor que Marsá regaló a Ortuño con una mano incomprensible. Marcó el de Yecla por el centro de la portería para recortar distancias con el 2 a 1, pero no duraría mucho la alegría cartagenera. Instantes después era el Andorra el que volvía a poner tierra de por medio con otro disparo desde los once metros que permitió el hattrick de Manu Nieto.

Los minutos finales trajeron algo de tensión con el gol de Iván Ayllón en el 94. Un error de los locales en campo contrario propició la contra relámpago albinegra en la que Jairo encontró al canterano solo en la frontal. Definió Iván a la perfección para poner el 3 a 2, aunque no fue suficiente. El Cartagena cosecha su segunda derrota de la temporada en la segunda jornada mientras sigue esperando las incorporaciones que necesitan para competir con garantías en Segunda División.

Los problemas crecen en el FC Cartagena. Hace casi un mes que el club no incorpora a ningún jugador pesa a tener sólo diecisiete futbolistas en plantilla a las órdenes Víctor Sánchez del Amo. Y ahora se han quedado en dieciséis porque Toni Datkovic no viajó Andorra. El club, que ocultó esta situación durante las últimas horas y que no anunció la convocatoria de jugadores por este motivo para el encuentro, informó a tres horas del inicio del choque que «Toni Datkovic, por petición propia, ha solicitado al club su salida voluntaria de nuestra entidad y no viajar a Andorra para poder negociar su incorporación inmediata a un club extranjero en los próximos días». El croata tiene una oferta del fútbol de Arabia Saudí, donde recalará en las próximas horas pese a tener contrato en vigor para esta temporada con los cartageneristas.

Toni Datkovic, nacido en Rijeka el 6 de noviembre de 1993, llegó a España en 2019 para jugar en el Huesca. En enero de 2021 se convirtió en uno de los refuerzos de invierno del FC Cartagena, para acabada la temporada no aceptar la oferta de renovación y marcharse a Estados Unidos para jugar en el Real Salt Lake de la Major League Soccer. Firmó un contrato de dos temporadas que se quedó en sólo cinco meses, ya que en enero de 2022 regresó al club albinegro.

Por tanto, crecen las urgencias, ya que al margen de tener que incorporar dos extremos, un centrocampista y un portero, el equipo necesita también fichar a un central de garantías.