Los problemas crecen en el FC Cartagena. Hace casi un mes que el club no incorpora a ningún jugador pesa a tener sólo diecisiete jugadores en plantilla a sus órdenes Víctor Sánchez del Amo. Y ahora se han quedado en dieciséis porque Toni Datkovic no ha viajado a Andorra, donde el equipo disputa hoy el partido de la segunda jornada. El club, que ha ocultado esta situación durante las últimas horas y que no anunció la convoctoria de jugadores por este motivo para el encuentro, ha informado que "Toni Datkovic, por petición propia, ha solicitado al club su salida voluntaria de nuestra entidad y no viajar a Andorra para poder negociar su incorporación inmediata a un club extranjero en los próximos días".

Toni Datkovic, nacido en Rijeka el 6 de noviembre de 1993, llegó a España en 2019 para jugar en el Huesca. En enero de 2021 se convirtió en uno de los refuerzos de invierno del FC Cartagena, para acabada la temporada no aceptar la oferta de renovación y marcharse a Estados Unidos para jugar en el Real Salt Lake de la Major League Soccer. Firmó un contrato de dos temporadas que se quedó en sólo cinco meses, ya que en enero de 2022 regresó al club albinegro.