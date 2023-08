Segunda derrota del FC Cartagena en la segunda jornada liguera. El equipo entrenado por Víctor Sánchez del Amo planta cara al Andorra mientras aguantan las fuerzas de un once lleno de novedades por la falta de efectivos y la inesperada salida de Toni Datkovic, oficializada horas antes del encuentro. En la primera mitad, el grupo aguanta la presión inicial y le da la vuelta a la tortilla para disfrutar de buenas ocasiones, pero en los segundos cuarenta y cinco minutos todo se viene abajo con un doblete casi seguido de Manu Nieto. Ortuño recorta distancias de penalti, pero Nieto completa su hattrick también desde los once metros. Ayllón marca su primer gol con el primer equipo a la contra en el descuento que no cambia nada.

Arrancó el encuentro en el Estadio Nacional de Andorra y el cuadro local demostró mucha más intención. Por la banda izquierda encontró el Andorra un filón en los instantes iniciales cargando el costado a través de Iván Gil y Julen Lobete contra un Carlos Sánchez desprotegido. En ese contexto casi encuentra el gol el cuadro de Éder Sarabia en una internada a los tres minutos, pero el centrochut de Pampin lo sacó Marc Martínez con una manopla abajo. Se intentó estirar el Cartagena por la banda derecha del dabutante Arnau Solà, pero le costó horrores construir a los de Víctor Sánchez del Amo. Los andorranos dominaban completamente el juego y acaparaban la posesión de la pelota mientras seguían intentándolo por la izquierda con llegadas profundas. Empezó a crecer el Cartagena pasado el primer cuarto de hora combinando el juego directo con la combinación en la medular o la salida a la contra. Los robos de Jairo o Luis Muñoz y la mejora de Carlos Sánchez en los duelos fueron imprescindibles para encontrar espacios a la contra, donde Ortuño trabajó para mantener balones y sacar rédito de cada acercamiento. Así llegó la primera y mejor oportunidad del Cartagena. Recuperó el equipo en la banda izquierda, movió la pelota a la derecha a través de Juan Carlos Real y Hevel tuvo una de sus primeras apariciones con un centro muy preciso a la cabeza de Alfredo Ortuño. Sin embargo, su buen remate de cabeza fue directo a las manos de Ratti, en el centro de la portería. Tras otra ocasión del Andorra con el pase de la muerte de Petxarroman a Nieto, el Cartagena contestó a la contra con un centro raso de Jairo a Ortuño que el yeclano mandó por encima del larguero. La segunda parte dio inicio con el mismo guión que los primeros. El equipo local apretó al inicio, tuvo su primera ocasión -anulada- en el primer minuto y dominó los compases iniciales encerrando al Cartagena. No obstante, esta vez sí hubo premio. Cuando el vedaval parecía pasado, Manu Nieto se inventó una genialidad para poner el 1 a 0 en el marcador: sacó de banda el Andorra en campo contrario, Nieto combinó con Bover y este le dejó la pelota botando. No se lo pensó y le pegó de empeine a la escuadra larga, lejos del alcance de Marc Martínez. Tras el gol se salvó el Cartagena hasta en dos ocasiones. De nuevo Manu Nieto fue peligroso rematando de cabeza un centro perfecto que golpeó a la madera cuando Marc estaba batido. En la siguiente acción logró detener el meta un fuerte disparo de Calvo con muchos problemas en el blocaje. No corrió la misma suerte el cuadro cartagenero pocos minutos después, cuando Nieto dobló la ventaja de su equipo. Cambió desde izquierda a derecha la pelota el Andorra, encontró a Álex Calvo tras un error en el marcaje de Solà y el extremo puso el pase atrás para el remate de Lobete. Aunque Calero repelió el tiro, Nieto recogió el rechace para batir de nuevo a Marc. Se desmoronó el cuadro de la trimilenaria con los dos golpes en menos de diez minutos, pero vio recompensado su esfuerzo de la primera mitad con un penalti a favor que Marsá regaló a Ortuño con una mano incomprensible. Marcó el de Yecla por el centro de la portería para recortar distancias con el 2 a 1, pero no duraría mucho la alegría cartagenera. Instantes después era el Andorra el que volvía a poner tierra de por medio con otro disparo desde los once metros que permitió el hattrick de Manu Nieto. Los minutos finales trajeron ocasiones para ambos equipos. Jansson, que debutó esta temporada tras recuperarse de su lesión, dispuso de varios balones al espacio que no aprovechó y Lobete continuó llevando el peligro de los tricolor, pero la tensión llegó con el gol de Iván Ayllón en el 94. Un error de los locales en campo contrario propició la contra relámpago albinegra en la que Jairo encontró al canterano solo en la frontal. Definió Iván a la perfección para poner el 3 a 2, aunque no fue suficiente. El Cartagena cosecha su segunda derrota de la temporada en la segunda jornada mientras sigue esperando las incorporaciones que necesitan para competir con garantías en Segunda División.