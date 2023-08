La intención de Javier Recio, director deportivo del Real Murcia, de tener su plantilla prácticamente cerrada antes del inicio liguero va por el camino deseado. Tras la incorporación del delantero José Ángel Carrillo procedente del fútbol profesional, otro con el mismo punto de origen es Pablo Larrea, quien este miércoles rescindió su contrato con el CD Tenerife y sobre el que ha estrechado el cerco el club grana.

El pivote o interior, de consagrada experiencia en categorías superiores, tras dos temporadas en la isla con un perfil más de rotación que de titular indiscutible, ha dado el paso definitivo para buscar un cambio de aires, rescindiendo el año de contrato que le unía a su antiguo club para salir al mercado como una de las opciones por las que pelean tanto equipos de LaLiga Hypermotion como de Primera RFEF.

Pese a tener opciones de continuar en el escalón de plata del fútbol español, parece que el atractivo proyecto del Real Murcia ha terminado por convencer a un Pablo Larrea que sonó con fuerza para apuntalar el centro del campo del Málaga pero que todo apunta que recalará en la Región para ser la base del mediocampo grana.

La llegada del madrileño, y la más que posible incorporación de otro centrocampista más antes del final del mercado, hacen que los problemas ahora vengan más con la operación salida que con las llegadas de un bloque que parece estar ya más que estructurado.

Pese al trabajo del director deportivo, Recio sabe que algunos jugadores no dan la talla para buscar el ascenso directo de este equipo aunque alguno de ellos ha llegado este mismo verano. Le pasó con Conejero, que salió once días después de su llegada, y parece que le ha ocurrido lo mismo con un Guilherme Morais que en un mes a las órdenes de Munúa parece no convencer al técnico.

Pese a que se liberase también el hueco del portugués, seguiría sobrando gente en la construcción dadas las llegadas de Arturo Molina e Imanol Alonso, y todo hace indicar que para que aparezcan los nuevos, deberán salir antes piezas clave del ascenso a Primera RFEF como Pablo Ganet o Armando Ortiz, que no cuentan para la dirección deportiva esta temporada.

Caso diferente es el de Julio Gracia, que sí que cuenta con una oferta de renovación por parte del club pero que al ser uno de los más destacados durante las últimas temporadas en Nueva Condomina, aguanta a que el Real Murcia mejore dicha oferta al contar con el interés de varios equipos. Su cláusula de rescisión es de medio millón de euros.

Más allá del lío de las salidas, el que viene para hacerse un hueco desde el inicio en el centro del campo es Pablo Larrea, que adaptado a jugar tanto de pivote como de interior, puede ser el jefe de la sala de máquinas del juego grana. A sus 29 años de edad cuenta con las tablas suficientes para ser el líder de la medular, con experiencia en LaLiga Hypermotion en equipos como Numancia o Ponferradina además de las dos últimas campañas en tierras tinerfeñas.

Generoso en el esfuerzo y con buen trato de balón, abre un nuevo abanico de posibilidades en el centro del campo grana, partiendo desde un doble pivote con Montoro, adelantando a este junto a Julio Gracia con el madrileño desde la base o incluso armando un bloque más sólido con cuatro centrocampistas.

Opciones desde luego no van a faltarle a un Munúa que ya ve en el horizonte el debut ante el filial del Granada del próximo domingo 27 de agosto a las 21:30 con la incertidumbre de saber si llegará algún refuerzo más en la parte ofensiva pero con la garantía de tener un auténtico equipazo para pelear por todo en el que todo apunta que estará Pablo Larrea.