El yeclano Chumi Ortega, capitán del Zunder Palencia, que esta temporada será rival del UCAM Murcia CB en la Liga ACB, ha sido elegido para realizar el pregón de las Fiestas de San Antolín de la ciudad castellanoleonesa.

Ortega, que este verano ha renovado su contrato con el club palentino, es el capitán y fue uno de los grandes protagonistas del ascenso que protagonizó su equipo el pasado mes de junio.

El Ayuntamiento ha decidido que el jugador lea el pregón el próximo 25 de agosto desde el balcón del Consistorio. En una entrevista concedida a La Opinión el escolta de Yecla, hijo del exboxeador olímpico José Ortega Chumilla, se mostró sorprendido por el cariño que le tienen en la ciudad: "La verdad es que es una pasada cómo la gente me ha cogido tanto cariño en Palencia. Voy por la calle principal y siete de cada diez personas me paran para saludarme. Es una pasada, nunca me había imaginado que la gente me tuviese tanto cariño por simplemente hacer lo que hago y, sin duda, es un orgullo para mí", dijo.