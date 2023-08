El ciclismo regional tendrá la próxima temporada otro profesional. Será el joven de Caravaca de la Cruz Álvaro García Giménez, un escalador formado en el Valverde Team-Ricardo Fuentes que este año ha sido campeón de España júnior en el campeonato por autonomías celebrado en julio en Cartagena, donde también logró la medalla de bronce en contrarreloj.

Nacido el 6 de abril de 2005, Álvaro García es una de las nuevas promesas del ciclismo nacional, pero ha sido una formación extranjera, el Israel-Premier Tech Academy, la que se ha hecho con sus servicios con un contrato por dos temporadas que pasará en su formación de categoría Continental para ir adquiriendo experiencia. Por tanto, el murciano ni siquiera pasará por la categoría sub-23 y dará el salto directamente al profesionalismo.

Álvaro García ha estado las cuatro últimas temporadas en el Valverde Team-Ricardo Fuentes, donde llegó procedente del mountain bike. Desde niño comenzó a montar en bicicleta con sus amigos y su padre, con quien salía todos los fines de semana, y fue a los doce años cuando comenzó a competir con la bicicleta de montaña en la escuela del exciclista ceheginero Jorge Fajardo Durán.

Sólo dos años después se pasó a la carretera para incorporarse al conjunto cadete del Valverde Team-Ricardo Fuentes. En la formación que apadrina el exciclista campeón del mundo ha pasado los últimos cuatro años, en los que ha destacado por sus dotes como escalador a las que también suma un buen desempeño en las contrarrelojes.

García ha obtenido resultados sobresalientes en las últimas temporadas, pero ha sido en 2023 cuando ha explotado. A raíz de su cuarto puesto en la Vuelta a Madrid de categoría sub-23, donde compitió como integrante de la selección española júnior, le llegó el interés del Israel: «Después del Campeonato de España y de la Vuelta a Madrid se mostraron muy interesados en mí y empezamos a acercar posturas. También hay otros equipos que me han llamado, pero me he decidido por el Israel porque me va a permitir realizar un calendario a nivel europeo con carreras de calidad, más potente que los destinados exclusivamente al pelotón amateur, y me permitirá madurar», explica a esta Redacción el joven ciclista, al que le quedó un sabor agridulce su cuarto puesto en la ronda madrileña «porque el último día tenía buenas piernas, pero quizás pequé de no ser ambicioso y empaté a tiempo con el tercero. No subí al podio por puestos, pero acabé contento».

El caravaqueño también ha sido uno de los componentes de la selección española que ha disputado el Campeonato del Mundo de Glasgow, «una experiencia espectacular», aunque lamenta que «un problema mecánico en el freno me impidió estar disputando la carrera pese a que el circuito, muy explosivo, no era el que mejor se me adaptaba».

El Israel-Premier Tech Academy, filial del equipo UCIPro del mismo nombre, se ha caracterizado en los últimos años por captar a jóvenes valores de todo el mundo, entre los que ahora se encuentra Álvaro García. Su director, Jens Blatter, dice del murciano que «es un ciclista muy fuerte y estamos realmente contentos de haberlo fichado. Ya es un buen escalador y también destaca en contrarreloj, lo que le convierte en un candidato perfecto para convertirse en un ciclista que opte a la clasificación general de las vueltas. Junto a nosotros tendrá el tiempo necesario para desarrollarse como un profesional sólido de cara al futuro», dice sobre un joven valor al que este año aún le quedan por disputar la Vuelta a Ribera del Duero, el Giro de Lunigiana con la selección española y también tiene muchas opciones de estar en el Campeonato de Europa.