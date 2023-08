Y el rombo se hizo fútbol

A veces basta con ajustar cada pieza en su sitio para que las cosas funcionen. O poner a cada jugador donde mejor rinde si hablamos de fútbol. Y eso hizo Ancelotti en San Mamés. El rombo estéril que probó en pretemporada se tornó fructífero con dos cambios, uno clásico: colocar de medio centro Tchouameni, el único especialista que tiene ahí, y otro físico: poner en el medio campo a cuatro atletas jóvenes para interpretar el juego moderno: contundencia, movilidad, ganas, clase, velocidad y ocupación eficiente de todos los espacios. Con un pivote seguro atrás, Camavinga, Valverde y Bellingham, apoyados por Carvajal y Fran García en los laterales, se hicieron dueños del partido. Y así borró al Athletic del campo en una primera parte que resultó suficiente.

Valverde tiene a su equipo cogido con alfileres y se le avecina una temporada difícil. La prueba fue que Lunin, sobre quien recaía cierto morbo, no tuvo que hace una sola parada en todo el encuentro; solo un buen despeje de puños en un balón cruzado como destello de eficacia. Y Ancelotti debe insistir en ese centro del campo porque aúnan pulmones, fuerza y calidad, con un Bellingham que puede destaparse como el jugador de la Liga 2023-2024. Lo tiene todo para deslumbrar en España y en Europa. Gran fichaje y jugadorazo descubierto por quienes no lo conocieran, aunque ya apuntaba esas maneras en el Borussia y en la Bundesliga.

El viernes rompieron plaza el Sevilla y el Valencia en este inicio de temporada y resultó un encuentro entretenido. Los de Baraja sorprendieron desde el minuto uno con un fútbol rápido y apoyos constantes, en el que destacaron sus jóvenes jugadores, sobre todo. Hay mimbres para hacer un señor equipo y con algún refuerzo pudiera ser el equipo revelación de este año. Mendilibar, por el contrario, debe reinventar la buena sintonía que logró en tan poco tiempo la pasada campaña. Sacó un equipo tan veterano como titular y no lograron imponer su juego ni su teórica superioridad. Algunos chispazos de Suso y Rakitic y poco más.

El Barça tiene un partido trampa en Getafe, y más con Bordalás en el banquillo de enfrente. Xavi tiene la papeleta de empezar bien la liga para disipar dudas, que las hay y muchas, más allá de sus esperanzadores canteranos. Los resultados de pretemporada y los últimos diez minutos del Gamper no deben engañar a nadie. Una plantilla tan heterogénea como poco rodada para reinventar un equipo con aspiraciones no es cuestión sencilla. Y menos con tantas incógnitas abiertas respecto a los que saldrán para hacer hueco a los que vendrán. Al menos media docena de sus futbolistas no saben dónde jugarán finalmente este año. Y suenan otros tantos para venir. Algún ilustre entre ellos, como Neymar, que suele llevar mal fario adonde llega. Papelón para Xavi, que debe lidiar, además, con otros como Koundé que no quieren jugar donde más eficaces serían.

Y respecto a Simeone, como cada año, habrá que esperar a sus primeros resultados para saber si estamos por fin ante una temporada dulce o áspera. Así son los equipos colchoneros que ha ido armando el argentino enlutado en el último decenio. Como con los melones, hasta que no se abren no conocemos su sabor, porque lo mismo sale el Atlético aguerrido que el exquisito o el medio pensionista. Lo seguro con este técnico es que los de Gil Marín y Cerezo no harán ningún ridículo porque serán competitivos. La prueba está en los años consecutivos que llevan clasificándose para Champions. Esa es la garantía de Simeone y su salvoconducto para ser uno de los entrenadores mejor pagados del mundo.

Finalmente, entre otras incongruencias, la ventana de fichajes veraniegos es algo que debería cambiar. No es lógico que se alargue varias semanas después de empezar la competición. No responde a ninguna lógica futbolera, salvo que esas semanas se tomen como un alargamiento de la pretemporada. Los directores deportivos tienen la temporada anterior para calibrar futbolistas, aparte de un mes largo de preparación antes de empezar a competir.

Empieza una liga que dará oportunidades a canteranos y futbolistas jóvenes por las penurias económicas que impone el buen control económico de los clubes. Y eso siempre es buena noticia para el fútbol en general y para quienes nos apasiona la juventud en el deporte.

A ver si, de paso, dejamos atrás las pérdidas de tiempo, las tonterías seudo racistas y las quejas artificiales.

A jugar, nenes.