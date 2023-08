Primero fue el abaranero Arturo Molina y ahora puede seguir sus pasos José Ángel Carrillo. El Real Murcia de este verano está a punto de volver a reunir a dos jugadores que se formaron en su cantera y que en su día se marcharon traspasados. Y es que el delantero de El Progreso, que pertenece aún al Huesca de Segunda División, está próximo a volver a vestir la camiseta de un club del que salió en julio de 2015 para comprometerse con el Sevilla, donde jugó en su filial durante dos campañas y media antes de recalar en el Cádiz. El Córdoba, el Hapoel Be’eer Sheva de Israel y el CD Lugo, con el que estuvo tres temporadas en la categoría de plata y al que llegó a prueba, han sido los otros equipos de un delantero espigado que puede regresar a casa.

Carrillo, de 1,90 metros de estatura y nacido el 7 de enero de 1994, salió del club grana en la etapa de José Manuel Aira en el banquillo. En 2015, después de marcar cinco goles en veinte partidos, decidió emprender una nueva aventura tras pasar un mal trago en el tramo final del curso. Cuando gozaba de toda la confianza del entrenador, un expulsión absurda le sacó del equipo, arrebatándole el puesto el asturiano Carlos Álvarez, quien había llegado en el mercado de invierno. Tras la sanción que tuvo que cumplir, sus apariciones en el equipo se convirtieron en testimoniales, tomando entonces la decisión de marcharse.

Carrillo firmó su mejor temporada con el Lugo, la 2020-2021, donde 9 goles en 33 partidos, en los en 22 actuó como titular.

El Huesca es su actual club. Tiene un año más de contrato y ayer estuvo en el banquillo, aunque no llegó a jugar ni un minutos. El pasado curso, en 21 partidos, sólo 10 actuando de inicio, hizo 2 goles. Ahora todo apunta a que bajará un escalón para volver a vestir la elástica del club donde se formó, provocando también que en el puesto de delantero centro tenga Gustavo Munúa un ‘overbooking’, puesto que ya tiene a sus órdenes a dos jugadores llegados este verano, Guarrotxena y Rodri Ríos, además de Dani Romera, que fichó en el pasado mes de enero desde el CD Castellón y que marcó un gol en el amistoso de Águilas.

Javier Recio, director deportivo del club, tiene ahora que trabajar intensamente en las salidas, puesto que tiene que buscar destino a Armando, Pablo Ganet y al portugués Guilherme Morais, un mediocentro defensivo que firmó hace un mes y que parece no hacer convencido. De hecho, en el partido del sábado en Águilas no llegó a estar ni convocado. Su nivel no ha convencido y el mercado está ofreciendo jugadores con garantías en esos momentos.