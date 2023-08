La cita veraniega entre el Águilas FC y el Real Murcia de ayer terminó con victoria para el conjunto grana (1-2). Aunque, sobre todo por lo visto en el segundo periodo, que fue el que más ritmo tuvo sobre el terreno de juego del centenario El Rubial, lo justo hubiera sido un empate. Fue en gran parte del segundo acto cuando los costeros le pusieron más intensidad y más ritmo, llegando a encerrar en tramos del encuentro a un Real Murcia que por momentos no sabía cómo salir de esa presión.

La cita arrancó con una triple ocasión de los costeros, Emaná y Pablo González estrellaron el balón en el palo, terminado la jugada con un lanzamiento del propio Emaná que se marchó fuera. Las aproximaciones del Real Murcia llegaban a balón parado, y Pedro León no perdonó en el minuto 12. El muleño, en el saque de una falta desde la corona del área, envió el esférico al fondo de la red sin que el portero Lisandro pudiera impedirlo para inaugurar el marcador con el 0-1 para los de Gustavo Munúa.

Los locales no dejaron a su rival triangular con claridad, aunque tampoco eran capaces de generar peligró en la portería defendida por Manu García. Tan solo desde lejos, como en un lanzamiento a distancia de Sandji que salió ajustado. No obstante, la mejor jugada de los locales llegó sobre la media hora, con un centro de Víctor Fenoll, al que no llegó a rematar Pablo González cuando estaba libre de marca.

El Real Murcia llevaba el peso del partido, pero sin llegar con opciones claras a la portería de Lisandro, tan solo con lanzamientos que salían muy desviados de los palos.

Para la segunda parte los entrenadores retocaron muy poco sus equipos, continuando con la igualdad en el juego. Sin embargo, en ocasiones el primero en tenerla fue de nuevo el Real Murcia con un lanzamiento de Julio Gracia que se marchó cerca del poste. Fue a partir del cuarto de hora de la segunda mitad cuando los costeros dieron un paso adelante, comenzando a encerrar a los visitantes en su área y a crear ocasiones.

Se veía llegar el empate, y llegó por mediación de Aitor Pons tras rematar por bajo un centro de Víctor Fenoll. Pero para desgracia del Águilas la iguladad solamente duró un par de minutos, ya que Dani Romera tampoco perdonó con un disparo cruzado tras un pase de Guarrotxena al que no pudo despejar Iván Buigues.

A partir de ahí, el partido cambio de guion. Se transformó en un juego más vivo y vertical, con llegadas continuas a las dos área, provocando ocasiones como la que tuvo Blas, tras llegar solo ante Iker Piedra, quien despejó el balón, quedando para que Isis Ros desde la frontal enviara el esférico ajustado a la escuadra.

El delantero grana Álex Rubio con un lanzamiento a la escuadra se encontró con un vuelo de Iván Buigues. Y la replica llegó con un remate de Pablo González que salió ajustado al palo. El tramo final del partido subió en intensidad y con jugadas polémicas, que se saldó con la expulsión de Isi Ros, tras un encontronazo con el lateral Hugo Sanz.

De esta forma, al Real Murcia tan solo le resta un ensayo de pretemporada, el que afrontará el próximo viernes 18 en el estadio Los Arcos ante el Orihuela, ya que el próximo domingo 27 de agosto iniciará el curso en Primera Federación ante el Recreativo Granada. El Águilas FC por su parte, arrancará la Segunda Federación el 3 de septiembre ante el CD Manchego Ciudad Real.