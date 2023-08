La entrada de Felipe Moreno en el Real Murcia y la llegada de Javier Recio a la dirección deportiva se intuía como la antesala a la conformación de un proyecto deportivo que colocase al club en disposición de pelear de nuevo por regresar al fútbol profesional, tras quedarse a las puertas de un billete para el play off. Con esa intención, la de al menos disputar las eliminatorias, partirá el conjunto grana en el inicio del curso el próximo domingo 27 en Granada. Y todo apunta a que a esa cita llegará con una plantilla totalmente renovada, quizá algo más de lo que en un principio se esperaba.

Ya avisaba Recio en su presentación que buscaría jugadores de un perfil determinado, que intentaría realizar un esfuerzo para cubrir de la mejor manera posible posiciones importantes y que buscaría formar un equipo que fuera capaz de imponerse en los duelos que se dan sobre el terreno de juego durante los noventa minutos. Pues bien, según ha ido avanzando el mercado de fichajes, el madrileño ha optado por darle un cambio radical al equipo que consiguió el ascenso a Primera Federación en Alicante. Avalado por el ascenso exprés a Segunda conseguido con el Mallorca, Recio quiere darle las mejores herramientas posibles a Gustavo Munúa para formar un plantel sólido en un grupo que, a priori, cuenta con más ‘gallitos’ que la pasada campaña por esas primeras posiciones al coincidir con el Málaga, Castellón, Real Madrid Castilla o UD Ibiza.

Y es que, sí de aquí al término del mercado veraniego se dan las operaciones que el Real Murcia tiene actualmente abiertas, tan solo cuatro futbolistas serán los que repitan respecto al ejercicio anterior. Pedro León, Dani Vega, Alberto González y Dani Romera pueden ser los únicos jugadores que inicien el curso ante el Recreativo Granada (domingo 27, a las 19.30 horas) que se mantienen en el plantel.

No obstante, el Real Murcia continúa atascado en la operación salida. Todavía, a pesar de que se confiaba en hacerlo durante esta semana, no ha conseguido darle salida a ninguno de sus descartes, a los que en las últimas horas ha añadido algún que otro nombre más. El portero Antonio Gallego, los defensas Mario Sánchez e Iván Casado y el centrocampista Armando Ortiz conocen desde hace semanas que no tienen hueco en los planes de este Real Murcia. Sin embargo, todavía se mantienen vinculados a la entidad y las opciones en buscar acomodo en otros clubes se van agotando con el paso de los días al completar el resto de plantillas.

Además, esta semana se ha añadido el nombre de Pablo Ganet, al que el Real Murcia también está abierto a darle salida y en las últimas horas ha trascendido el interés del Algeciras. Algo similar ocurre con Julio Gracia que, a pesar de que desde la entidad murcianista se cuenta con el futbolista sevillano, el interés del CD Castellón puede hacerle cambiar de aires si los granas no consiguen convencerle con su contraoferta.

Mientras tanto, en toda esta vorágine, Javier Recio sigue a la búsqueda de un extremo zurdo y durante esta semana, según ha publicado este diario, sigue los pasos del joven mediapunta Álex Cardero, del Real Oviedo, y su llegada podría darle un vuelco al primer esquema de las fichas sub-23 que esperaba completar el cuadro grana.

Penúltimo amistoso del verano esta tarde ante el Águilas FC

El Real Murcia afrontará esta tarde, a las 19.00 horas, su penúltimo ensayo de la pretemporada al medirse en el estadio centenario El Rubial al Águilas FC. El precio de las entradas es de 10 euros y se pueden adquirir de manera online a través de la página web del club costero. Los de Munúa cerrarán su calendario de amistosos el viernes 18 con su visita al Orihuela, rival también de Segunda Federación.