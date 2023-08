El Real Murcia se adjudicó el IX Trofeo Manny Pelegrín al derrotar al Lorca Deportiva. Dos goles de Rodri Ríos en jugadas calcadas a balón parado tras respectivos saques de esquina, en el último minuto del primer tiempo, dieron la victoria al conjunto murcianista quien se mostró superior ante un entusiasta Lorca Deportiva, que tuteó en muchas fases del encuentro a un equipo que está dos categorías por encima.

Se alzó el telón en el estadio Artés Carrasco para acoger el primer partido de pretemporada que enfrentó al Lorca Deportiva y al Real Murcia. En juego, la IX edición del Trofeo Manny Pelegrín. El partido empezó sin un dominador claro. El Real Murcia con un claro 4-4-1-1, quería tener el control del partido, defendiendo con el balón y presionando muy arriba. Los pimentoneros sufrieron un reves a los veinte minutos cuando el portugués Gilherme se lesionó, dejando su puesto a Imanol. El meta Manu García apenas tocó balón en la primera parte. Con José Ruiz y Manu Sanz en los laterales. Este último se vió desbordado en numerosas ocasiones por Adri Miñarro.

En el centro de la zaga, Zalaya y Marcos Mauro solventaron con acierto los envites de Solsona. Albert era el arquitecto local mientras que Dani Bermejo, algo perdido en la media punta. Imanol no entró mucho en juego mientras que Julio Gracia marcaba diferencias. Los costados murcianistas eran Pedro León y Rojas. Este último a pierna cambiada. Dani Vega, viejo conocido en Lorca, actuó de enganche y Rodri Ríos como hombre mas adelantado.

El Lorca se acercó mas al área del Real Murcia, pero con espesura en los últimos metros. Lo hicieron bien los lorquinistas de medio campo hacia adelante. Sin embargo, la zaga y portero dejaron mucho que desear, sobre todo en los goles, ambos en el último minuto del primer tiempo y a balón parado. En ambos casos, saques de esquina botados por Pedro León a la derecha de un excesivamente nervioso Cristian Arco. Y también en ambos casos tras los centros de León, prolongación y el siempre en su sitio, Rodri Ríos, sólo tuvo que empujar a la red.

El Lorca Deportiva no mereció ese castigo por el juego desplegado, pero no defendió bien el balón parado y lo pagó caro. En la segunda parte, ambos técnicos, Gustavo Munúa y Jorge Perona realizaron numerosos cambios pero el juego se ralentizó y no hubo más goles.