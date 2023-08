ElPozo Murcia no quiere que se repitan los problemas que sufrió la pasada temporada ante la portería rival. Para ello renovó al brasileño Rafa Santos, y ha incorporado a dos españoles, Eric Pérez y Esteban Cejudo, este último procedente del Sporting de Lisboa, al que llegó tras pasar por el Partido Comunista ruso.

Esteban brilló con luz propia en la temporada 2020-2021 con el Levante, que fue subcampeón de liga. Sus sobresalientes actuaciones le valieron para recibir importantes ofertas. Optó por marcharse a Rusia, pero al estallar el conflicto bélico con Ucrania, decidió hacer las maletas y recaló en Portugal. «No sé si era el momento o no, pero volver a España sí que era una cosa que tenía en mente. Además, he venido a un sitio acertado, un club grande, con mucha historia y qué mejor forma que volver así», dijo en su presentación el barcelonés, quien ya conocía a su nuevo entrenador, Javi Rodríguez, de Santa Coloma de Gramanet. «Fue una oportunidad de mercado que se presentó», apuntó Kike Boned, vicepresidente de la entidad durante el acto, quien también aclaró que el contrato del jugador es por dos temporadas con opción a una tercera.

«El año del Levante me permitió llegar a la selección española y me permitió ir a grandes clubes. Lo que me ha hecho también es mejor jugador y estar curtido en mil batallas a mis 28 años. Cada liga en la que he estado tiene sus características y, por ejemplo, la rusa es muy fuerte, hay mucho contacto, mientras que en la portuguesa, el derbi es uno de los partidos más difíciles que he podido jugar en mi vida. En todos los sitios te enriqueces y a día de hoy soy mucho mejor jugador que cuando me fui de España», explicó.

"Fue fácil llegar a un acuerdo"

Esteban tiene claro que la presión de jugar en ElPozo es mucho mayor que la que vivió en el Levante: «Cuando juegas a este deporte aspiras a llegar a uno de los grandes, y uno de los grandes es ElPozo. Por ello, cuando empezamos a hablar de mi fichaje, fue fácil llegar a un acuerdo», comentó, para añadir que «sé dónde vengo y sé a lo que he venido. Fichar por ElPozo significa intentar ganar títulos, aunque luego ya veremos las circunstancias, pero la principal meta del club es llegar a las finales y ganarlas».

Conseguir una buena química entre los componentes de la plantilla será vital durante la temporada, algo que Esteban cree que será fácil porque «hay muy buen ambiente y los compañeros que ya estaban nos han acogido a todos como si lleváramos aquí mucho tiempo. Son todos muy cercanos y han estado ahí para ayudarnos. El trato y el recibimiento ha sido muy bueno. Nosotros nos hemos reforzado muy bien y sólo falta encajar en la metodología de trabajo de Javi y del cuerpo técnico», para añadir sobre su relación con el entrenador que «ya le conocía de Santa Coloma, pero parece que lleváramos mucho tiempo juntos», terminó diciendo.