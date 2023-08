El Atlético Baleares comunicó el pasado lunes su intención de iniciar acciones legales contra el Real Murcia al considerar que el club grana había realizado el fichaje del lateral Marc Baró con contrato en vigor con la entidad balear. No obstante, desde el Real Murcia se asegura que el jugador ha llegado libre en este periodo veraniego. "Ante esta situación no voy a comentar nada. Sé que el Real Murcia ha dado los pasos correctos para firmar a un jugador que estaba libre. A partir de ahí, si el Atlético Baleares toma medidas, yo lo respeto y tendrán que hacer lo que crean oportuno. Nosotros seguimos nuestro camino, firmamos a un jugador libre, que llevábamos tiempo detrás de él, y a partir de ahí nos centramos en lo deportivo y nos olvidamos de los despachos, ya que eso no es cosa nuestra", ha asegurado este martes Javier Recio ante los medios de comunicación.

"El domingo 6 de agosto, el Real Murcia anunció el fichaje de Marc Baró, pese a tener contrato vigente con el CD Atlético Baleares y no haber efectuado el pago de la cláusula. El club ha iniciado ya las acciones pertinentes para denunciar estos hechos, frente al Real Murcia y Marc Baró", explicaba el lunes el club balear a través de sus canales oficiales. En esta misma línea, el Atlético Baleares señalaba que "al igual que el resto de la plantilla, Marc Baró inició los entrenamientos de la pretemporada 2023-24. El jugador solicitó a la dirección deportiva ser traspasado a otro club. Desde el Atlético Baleares se trabajó su salida al CD Alcoyano pero ésta fue declinada por Baró. Poco después, surgió la posibilidad de traspaso al Real Murcia, pero el club no valoraba suficientemente al jugador, como para hacer frente a la totalidad de su cláusula", expresaba la nota. Marc Baró se formó en la cantera del Barça y Valencia, para pasar también por al Cádiz B en 2019, llegando a debutar con el primer equipo en Primera y Segunda División, con 6 partidos en total. A partir de ahí, se marchó al Betis, con el que competió también en su filial en Primera Federación y fue convocado en varias ocasiones con la primera plantilla.