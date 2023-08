Todavía restan algo más de veinte días para que finalice el mercado de fichajes y la plantilla del Real Murcia está lejos de cerrarse. Al menos por ahora, porque el conjunto grana va a estar preparado para poder ‘pescar’ cualquier oportunidad que surja en el tramo final de este periodo veraniego. La última parte suele ser más movida que las semanas anteriores, y el efecto dominó en los movimientos de las distintas categorías te puede presentar una de esas operaciones que son difíciles de rechazar. Es por ello que Javier Recio, el director deportivo grana, aguardará paciente en este sentido para estar en disposición de poder firmar futbolistas en las últimas horas por si se diera el caso.

«Todavía para que empecemos nosotros falta tiempo. Es verdad que ahora empieza la Segunda División y creo que con su inicio van a aparecer cosas así que por suerte tenemos un poquito más de margen para poder cerrar alguna posición», explicaba ayer Recio ante los medios de comunicación y sobre la posibilidad de la llegada de jugadores sin cabida en la categoría de plata añadió que buscará «guardar un par de fichas porque creo que van a salir posibilidades interesantes y tenemos que tener hueco por si se da el caso».

No obstante, en lo que sí parece que hay más prisa por poder cerrar es la llegada de un extremo zurdo, que pueda desempeñar ese rol en banda sin la necesidad de jugar a pierna cambiada. «Hay pocos jugadores del nivel que buscamos que puedan jugar en esa posición con su pierna natural y que cuenten con velocidad y verticalidad. El ejemplo de Carlos Rojas, en la banda derecha, es el perfil de jugador que buscamos para esa posición», añadió.

Además, a pesar de que el Real Murcia cuenta actualmente con varios con efectivos para la delantera y el centro del campo, sobre todo tras la llegada del centrocampista Ángel Montoro desde el Oviedo, de Segunda División, Recio no descarta reforzar esas posiciones si aparecen opciones interesantes. Pero conllevaría que se produjeran más salidas de las ya conocidas (Armando, Gallego, Mario Sánchez y Casado).

En este sentido, el director deportivo grana explicó que no había novedades. «Estamos intentando llegar al mejor acuerdo por todas las partes para que salgan de la mejor manera posible, y que el club también salga bien parado en todo esto. No es una situación fácil, los jugadores están buscando soluciones y nosotros también. Espero que sea cuestión de tiempo que encuentren un buen equipo donde puedan competir y nosotros liberar fichas», aseveró ayer Javier Recio ante los medios de comunicación.

Guilherme Morais: "No me asusta la presión, el objetivo es ascender y por eso he venido"

Guilherme Morais, centrocampista portugués fichado por el Real Murcia dijo en su presentación que llega a «un equipo grande con un proyecto también grande y con alicientes, ascender a Segunda División y sino es por eso, no hubiese venido». Morais, de 27 años y que proviene del União Torreense, equipo con el que disputó la Liga Portugal 2 la pasada campaña y con el que logró el ascenso a esa categoría, afirmó que lo que le han contado sobre el club le ha gustado y que no tiene miedo a la presión. «El ‘míster’ me ha pedido que quiere que haya una salida de balón limpia para construir el juego, algo que yo hago bien, y yo estoy trabajando para dar mi cien por cien», apuntó el de Portimão. «Estuve en proyectos en Portugal con la misma ambición, no del tamaño de este club, pero presión de ascender o play off es algo a lo que estoy acostumbrado durante toda mi carrera y por eso no me da miedo la presión», dijo ayer Morais.