El base Ludde Hakanson, uno de los fichajes del UCAM Murcia CB que ha despertado más expectación este verano, ha demostrado en su presentación oficial con el club su ambición tanto personal como colectiva. “Es un paso adelante en mi carrera deportiva venir a Murcia. Creo que la ambición que me han transmitido es grande, y eso me va bien porque es como soy yo. No somos el equipo más grande, pero nos veo luchando por estar en el ‘top 10’ y entrando en el play off, que sería incríble. No he jugado nunca un play off de ACB y para mí sería muy importante”, ha comentado el jugador de 27 años, que ha firmado un contrato por dos temporadas.

Hakanson ha explicado cómo se ha fraguado su fichaje: “Hablé con Sito Alonso y Alejandro Gómez. Me gusta mucho el proyecto que me han presentado, con mucha ambición. Yo también soy un jugador muy ambicioso y me gusta el estilo de juego de Sito, donde puedo encajar bien”, ha relatado el base nacido en Suecia el 22 de marzo de 1996, que está representado por Octagon. El sueco que procede del Bilbao Basket compartirá puesto con el estadounidense Troy Caupain, una situación que le gusta porque “si ves todos los equipos que lo han hecho bien últimamente en la liga, tienen dos buenos bases. Lo veo positivo y por eso he venido a Muria, porque quiero jugar con buenos jugadores, con buenos bases, escoltas y aleros, es algo que me gusta”, ha expresado. La química entre los jugadores Pese a que lleva sólo unos días en la ciudad, Hakanson ha manifestado que “la gente me ha transmitido ilusión y la veo con ganas”, para valorar también que “tenemos un muy buen equipo, pero ahora falta lo más importante, que es encontrar la química entre nosotros. He estado en muchos equipos y eso lo más importante, cómo jugamos y luchamos juntos”. "Prefiero jugar aquí como local" Hakanson ha admitido que para los equipos rivales, es incómodo venir a jugar a Murcia: “No voy a mentir, desde fuera es jodido venir aquí a jugar porque hay mucha presión. Pero prefiero estar jugando de local aquí que de rival. Ahora llevo ocho o nueve días y veo a la gente muy bien, me han tratado muy bien, y lo poco que he visto de la ciudad me ha gustado también”, ha dicho. Para Hakanson, otro aliciente que tiene esta temporada es disputar la Supercopa Endesa en casa los días 16 y 17 de septiembre. “No he jugado nunca la Supercopa y tengo muchas ganas. Van a venir tres grandes equipos y es un muy buen comienzo para el equipo y los aficionados”.