Con la disputa la próxima semana del Masters 1.000 de Toronto, donde estará Carlos Alcaraz pero no Novak Djokovic, comienza la última parte de la temporada 2023, en la que se vivirá un duelo de alto voltaje por acabar como número 1 del mundo el año entre el murciano y el serbio.

El jugador de El Palmar, que en 2022 se convirtió en el tenista más joven de la historia en alcanzar el primer puesto de la ATP, llega a este tramo importante del curso, donde se disputarán todos los torneos en pista rápida, con 9.225 puntos y un renta de 430 puntos sobre el serbio, además de defender menos, 2.550 por 2.850.

De momento, en Canadá tiene la oportunidad de incrementar la ventaja puesto que Alcaraz sólo defenderá 10 puntos, ya que el año pasado cayó en su estreno en segunda ronda contra Tommy Paul. Djokovic, por su parte, no defenderá nada hasta que pasen los dos Masters 1.000 en territorio americano y el US Open, ya que en 2022 no pudo participar por su negativa a vacunarse. El serbio regresará en Cincinnati, donde también estará Alcaraz, quien hace un año llegó hasta cuartos de final, donde cayó derrotado ante Cameron Norrie y sumó 180 puntos. En el torneo que se celebra en el estado de Ohio sí que podrá sumar Djokovic y será ahí cuando comenzará de nuevo la bonita batalla que están librando por el número 1 durante todo 2023.

En el US Open, dependiendo de los resultados en los dos Masters 1.000 anteriores, es cuando puede cambiar de nuevo el líder mundial. Carlos Alcaraz defenderá los 2.000 puntos que sumó al ganar hace un año el primer Grand Slam de su carrera deportiva. Djokovic llegará al mismo con el casillero a cero.

El grueso de los 2.850 puntos que defiende hasta final de año el serbio lo tiene después del torneo de Nueva York. Y precisamente de ese tramo sólo tiene en su cuenta el murciano 360, ya que no llegó a participar en las Nitto ATP Finals por lesión y Nole sumó 1.500. Además, Carlos Alcaraz sí que tiene previsto acudir este año al Masters 1.000 que se celebrarán en territorio asiático, en Shanghai del 4 al 15 de octubre, y antes estará en el China Open, un ATP 500 (28 de septiembre al 4 de octubre).

Antes de disputar ambos estará en la ronda de clasificación para las finales de la Copa Davis en Valencia del 12 al 17 de septiembre. El jugador de El Palmar también podría volver al torneo de Basilea (24 al 29 de octubre), donde el año pasado cayó en semifinales, justo antes del Masters 1.000 de París-Bercy (30 de octubre al 5 de noviembre), donde defenderá unos cuartos de final. Las ATP Finals de Turín (12 al 19 de noviembre) y la fase final de la Copa Davis (21 al 26 de noviembre) si España se clasifica, son los últimos compromisos de este año 2023 frenético para Alcaraz.