El Real Murcia se olvida de pagar a Mario Simón

Con Felipe Moreno al frente del Real Murcia se han establecido distintas categorías a la hora de los pagos. Mientras que las administraciones públicas han pasado a ser las grandes beneficiadas de la llegada del cordobés, los proveedores, los acreedores e incluso algunos empleados ya han comprobado lo que le cuesta al actual presidente murcianista abrir la billetera.

El último que está sufriendo los impagos en el Real Murcia es Mario Simón, ya ex técnico del conjunto grana. El madrileño, cuyo contrato acabó el pasado 30 de junio, todavía no ha conseguido cobrar la última mensualidad, lo que le ha llevado a denunciar a la entidad. Según fuentes de esta redacción, Felipe Moreno no solo no ha abonado esa nómina correspondiente a junio sino que además desde su llegada tampoco se ha hecho cargo de algunas cantidades que tenía establecidas el técnico en su acuerdo con el Real Murcia.

Fue el pasado 1 de junio, después de que los murcianistas cerraran la liga sin clasificarse para el play off, cuando el club comunicaba la no continuidad de Mario Simón, que ponía fin a su etapa en el banquillo tras completar dos temporadas. Más de dos meses después de ese anuncio oficial, Mario Simón sigue pendiente de pago de su finiquito. Y eso ha hecho que denuncie ante la Federación, lo que podría poner en un nuevo aprieto a un Real Murcia que no gana para disgustos. Ya tuvo que acelerar para cerrar su inscripción en Primera RFEF, siendo de los últimos clubes en conseguirlo pese a que la llegada de Felipe Moreno parecía que iba a acabar de un plumazo con estas situaciones que siempre ponen en entredicho la imagen de la entidad.

Ahora, con Mario Simón acudiendo a la Federación a reclamar lo que se le debe, el Real Murcia deberá solucionar esta situación si no quiere tener problemas a la hora de tramitar la licencia de Gustavo Munúa y su cuerpo técnico. Y es que en el reglamento de la RFEF se establece que «no se tramitará licencia de entrenador titular, entrenador auxiliar, especialista de porteros o preparador físico al club que, habiéndolas solicitado, no haya satisfecho o garantizado la totalidad de las cantidades que en su caso adeudara a estos o sus antecesores en el cargo».

Además, Mario Simón está hablando también con sus abogados para acudir a los juzgados. De dar ese paso, las partes primero tendrán un acto de conciliación para intentar llegar a un acuerdo. Y de no alcanzarse, tocaría ir a juicio, teniendo todas las de ganar el entrenador. Al igual que el técnico, algunos jugadores del pasado curso también están sufriendo retrasos en el pago de algunos premios que tenían que recibir por la consecución de determinados objetivos. No es la primera vez que Felipe Moreno no cumple con los plazos en el pago a trabajadores. De hecho, como ya publicó este diario en junio, los entrenadores de las bases acumularon hasta tres nóminas sin cobrar, coincidiendo estos impagos con la estancia del cordobés en Nueva Condomina. Solo después de que se hiciese pública la situación de los técnicos de la cantera, el Real Murcia procedió al abono de las cantidades pendientes.

Menos suerte parece que van a tener los proveedores que han trabajado para el club grana en los últimos tiempos y que no habían cobrado lo pactado por la prestación de servicios así como los acreedores que firmaron la salida del concurso aceptando una quita y percibir lo pendiente en varios plazos. Y es que, como también adelantó este diario, el Real Murcia ya ha enviado cartas a todos ellos para informarles de que se va a llevar a cabo un nuevo concurso de acreedores, con quitas de hasta el 50%. Esas rebajas no afectarían a las administraciones públicas, por lo que el Real Murcia volvería a dejar tocados de nuevo a los proveedores más pequeños.