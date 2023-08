Después de proclamarse por tercera vez consecutiva en su carrera deportiva campeón de España de 100 metros lisos absoluto, muy a su pesar, Sergio López Barranco (Murcia, 5 de julio de 1999) ya está de vacaciones. No estará en el Mundial de Budapest que se celebrará a finales de este mes de agosto porque el viento a favor con el que logró el sábado pasado la marca de 10.11 en el Campeonato de España de Torrent, no es válido a efectos de mínima. Además, tampoco logró la clasificación con un equipo de relevos muy joven, con gran margen de mejora, como considera que tiene el velocista natural de Aljucer con 24 años recién cumplidos que este año se ha empadronado en Alcantarilla.

«No he llegado a mi límite», afirma rotundamente el atleta de 100 metros, que ya tiene en su poder la segunda mejor marca española de la historia. La primera aún la tiene Bruno Hortelano (10.04), pero sólo es cuestión de tiempo que pase a manos del pupilo de Juan Carlos Abellán en la Sociedad Atlética Alcantarilla.

«Ha sido una temporada que planificamos con muchas exactitud y mucho tiempo en agosto del año pasado. Pusimos el objetivo de estar en el Mundial, y todos los mítines en los que he participado han salido a pedir de boca. Hemos viajado un montón, hemos invertido todo el tiempo posible y ha salido bien. Fíjate que los mítines que hice de abril a julio fueron todos con mucho viento en contra, y en Torrent logré en semifinales 10.28 dejándome ir en los últimos metros, y 10.11 en la final también con viento a favor», explica el murciano.

López Barranco lamenta que las marcas que realizó en las dos últimas carreras de la temporada no hubieran llegado antes: «Estaba para hacerlas hace un mes, lo que me habría dado más tranquilidad y seguridad a la hora de seguir mejorando. De hecho, la final del Campeonato de España no fue mi mejor carrera del año, pero sí la más rápida, y la desgracia es que fue la última», expresa.

«He tenido mejores participaciones con viento en contra, lluvia o frío durante el año, pero estar es la final del Campeonato de España es increíble, espectacular, en una carrera que tiene un contenido mayor de fantasía, aunque reitero que no fue mi mejor carrera del año», añade.

Mayor apuesta en 2024

Competir contra los que son sus compañeros del equipo de relevos y, sin lugar a dudas, la mejor generación de velocistas de la historia de nuestro país, añadió épica a la carrera del Nacional: «Como dice Carlos Alcaraz, las finales son para ganarlas y es lo que me planteé yo. Soy un atleta que conforme avanzan las rondas va mejorando, pero las finales son muy difíciles, hay que tirar de todo para poder ganarlas. Esa presión y el aliciente que tiene lo debes sacar. Es complicado porque no es tan cómodo como puede ser un mitin o una exhibición», explica.

Sergio López se propuso 2023 como un año crucial en su carrera deportiva. «Me lo planteé como el más importante de mi vida porque era el momento de consolidarme en categoría absoluta y de estar entre los mejores de la historia. Estuvimos en la Copa de Europa y después el objetivo era ir al Mundial, donde sólo entran 48 atletas por cuota internacional. He corrido muy rápido, pero no en las condiciones que se tienen que dar», explica el de Aljucer, quien ha dado un paso más en su preparación, a la que piensa dar continuidad en 2024, donde habrá grandes acontecimientos, como los Juegos Olímpicos de París: «Vivo por y para mejorar. Hace dos años estuve en la final del Europeo sub-23 y el pasado verano me planteé estar en los máximos campeonatos internacionales absolutos. El año que viene hay unos Juegos Olímpicos, pero yo tengo 24 años y tengo varios ciclos olímpicos por delante. Si no es en París, será en Los Ángeles 2028 o a lo mejor en ninguno porque el deporte no es una ciencia exacta y, además, no siempre depende de uno mismo», recalca.

París 2024 en el horizonte

Un preolímpico, el Campeonato de Europa y los Juegos Olímpicos son los retos que tendrá Sergio López en 2024, un año donde asegura que «no voy a cambiar nada de mis entrenamientos», pero sí quiere «invertir algo más a nivel económico para favorecerme. Es un buen año para ver si conseguimos más ayudas económicos, para involucrarme al cien por cien y poder irme a Bélgica o Estados Unidos, por ejemplo, para entrenar y competir con los mejores. Me voy a involucrar al máximo porque no he llegado a mi límite», dice el de Aljucer.

La aportación de su club, una beca de la Comunidad Autónoma y otra del programa ADO son las ayudas económicas que tiene en estos momentos Sergio López, quien busca aportaciones que le permitan dar un paso más. «Siempre lo discuto con Katir, Mechaal o Mariano, a los que les digo que los 100 metros es la prueba más llamativa, con la que más vibra el corazón de la gente. Todos quieren ver una final olímpica de los 100 metros. Los velocistas tenemos esa capacidad de hacer vibrar a la gente. Estoy seguro de que quien apueste por mí y se quiera involucrar conmigo, va a conseguir algo peculiar que sólo tenemos en Alcantarilla, que es la persona más rápida de España. He hecho la segunda mejor marca de la historia pese a que aún se pueden corregir errores», termina diciendo el murciano afincado en Alcantarilla.