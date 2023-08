Sólo restan once días para el inicio de la competición en LaLiga Hypermotion y el Fútbol Club Cartagena aún no ha completado su equipo. Tras más de un mes de mercado, el conjunto albinegro sólo ha llevado a cabo seis fichajes que ha unido a sus otros once futbolistas que mantiene de la pasada campaña. En total, la plantilla cuenta con 18 jugadores si tenemos en cuenta a Neskes como futbolista del primer equipo y, en condiciones normales, el club debería llegar a los 22 efectivos además de contar asiduamente con varios canteranos. En este contexto, el equipo demanda al menos cuatro llegadas cuanto antes, pero tiene tiempo la comisión deportiva hasta el cierre de mercado el próximo 31 de agosto. No sería la primera vez que la entidad cartagenera acude al mercado de última hora como baza para negociar y completar su equipo.

Para un club con el presupuesto ajustado, como es el caso del FC Cartagena, los tiempos del mercado son un factor diferencial. Al principio de la ventana de traspasos, los equipos grandes buscan soluciones acordes a sus altas posibilidades aumentando la demanda exponencialmente ante la limitada oferta. Los futbolistas más cotizados eligen destino entre varias ofertas y, a medida que se asientan las plantillas más caras, la demanda decrece. Pocas son las ocasiones en las que los equipos más modestos pueden imponer el ritmo y, como ocurre en la naturaleza, primero comen los mayores mientras que los pequeños esperan su saciedad. Las modificaciones de los equipos con las aspiraciones más altas generan un seísmo que afecta a todos los demás, ya que mientras completan sus plantillas, liberan jugadores que pueden encontrar sitio en otro lugar. Es ahí donde entran en escena los clubes modestos, que encuentran un mercado mucho más barato debido al menor volumen de competidores y la cercanía del cierre del mercado. En la recta final, los futbolistas cuentan con menos ofertas entre las que decidir y sus pretensiones bajan. En la selva competitiva de la Segunda División, la comisión deportiva albinegra ha tenido que agudizar su instinto para conformar siempre el equipo más competitivo posible y el ‘tempo’ ha sido un instrumento clave. Para el regreso a la división de plata, en una ventana de traspasos aplazada por el covid -del 4 de agosto al 5 de octubre-, el cuadro albinegro realizó varios movimientos cercanos a la fecha límite y con la competición en marcha: Rubén Castro llegó un día antes de comenzar la liga, el 12 de septiembre; Álex Gallar se incorporó 13 días después cuando corría la tercera jornada; Marcin Bulka completó la portería el día 28; y Sergui Aguza, Jean-Pierre Rhyner y Jack Harper llegaron sobre la bocina en el último día de mercado. En ese primer año de vuelta en Segunda, las opciones más apresuradas tuvieron rendimiento dispar ya que mientras Castro y Gallar se convirtieron en piezas imprescindibles, todos los demás tuvieron que salir en el mercado de invierno. Distinta historia fue el mercado estival de 2021, donde el Cartagena volvió a esperar ocasiones de última hora, pero con más fortuna. Las fechas volvieron a la normalidad y el cuadro albinegro firmó a 4 jugadores en los últimos días: Jérôme Prior se unió el 14 de agosto; Gastón Silva completó la defensa el 23; y tanto Mohammed Dauda como Shinji Okazaki firmaron in extremis el último día, 31 de agosto. Más cauto fue el Cartagena el último verano, cuando sólo realizó un fichaje el último día de la ventana con la extraña llegada de Sanghyeok Lee con motivo de un acuerdo comercial y otro fuera de tiempo con la incorporación de Jaime Romero comenzado el campeonato. No esperó tanto el equipo cartagenero la última vez y llevó a cabo toda su planificación durante el mes de julio con trece fichajes. Este año, el Cartagena ha cambiado la estrategia reduciendo su actividad a la mitad en julio y por eso ahora le espera un fuerte acelerón en el último mes. Al menos cuatro fichajes han de llegar al Cartagonova con dos extremos, uno para cada banda, un tercer delantero y un portero que supla la salida de Aarón. El final del mercado promete emociones fuertes en la ciudad portuaria hasta poner el punto y final a la plantilla.