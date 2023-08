El STV Roldán acaba de anunciar la vuelta al Gabriel Pérez de Mirian Ruiz, 4 años después de abandonar la entidad pachequera, para formar parte de equipos grandes como Poio Pescamar, en el que estuvo durante dos campañas, y después se marchó a Sala Zaragoza, donde también jugó un par de campañas.

Mirian Ruiz, formó parte de las filas del STV Roldán durante 7 años, en los que se proclamó, campeona de liga en la temporada 2017-2018, ese mismo año, se quedó a las puertas de convertirse en campeona de España, pero acabaron en segundo lugar. En la siguiente temporada, el STV Roldán, consiguió alzarse con el título de la Champions. Sin duda Mirian Ruiz, se fue muy bien galardonada de Roldán, y ahora vuelve 4 años después, para intentar, que vuelva la época dorada del conjunto roldanense.

"Me alegra volver al STV Roldán, poder jugar de nuevo con mis antiguas compañeras, creo que me fui siendo una jugadora, y vuelvo siendo otra, con más experiencia", comentó Mirian Ruiz, durante su presentación, con el que será su nuevo equipo para esta temporada que entra, y con la que la futbolista sumará su octava campaña con la familia pachequera.

El STV Roldán, no hizo su mejor actuación en la temporada pasada, sobre todo en la liga, ya que no consiguieron clasificarse para los play off, pero de cara a este nuevo curso, se espera otra cosa, con un nuevo entrenador, que cambiará el estilo de juego, y con dos nuevos refuerzos para la plantilla pachequera. "Mi objetivo siemrpe es el mismo, y es aportar lo máximo posible al equipo, pelear por todos los títulos", añadió Mirian Ruiz.

"Espero que con mi vuelta, pueda devolver al STV Roldán a los puestos de arriba, y porque no, volver a traer un título al Gabriel Pérez", dijo la nueva futbolista del conjunto pachequero, ya que en su primera etapa en Torre-Pacheco, Mirian Ruiz, se proclamó campeona de liga y de la Champions, y pudieron sumarle el título de Campeona de España, pero acabaron en segunda posición.

Kilian Belmonte está formando un buen equipo, en el que mezcla juventud y veteranía, algo que es muy importante para crear una plantilla competitiva. La frescura la aportan jugadoras como Toñi, Laura Fernández, Villa, o las recién llegadas al primer equipo, Valsera y Carmen García. Los consejos, y tener la cabeza fría en momentos de tensión, que tendrán que aportarle a las jóvenes, correrá a cuenta de futbolistas como Mayte Mateo, Consuelo Campoy, y la última incorporación, Mirian Ruiz.

Seguramente al STV Roldán aún le quede algún que otro fichaje para terminar de confeccionar la plantilla, ya que entre este último curso y el anterior han sido varias las futbolistas que abandonaron la entidad, como Marta Pelegrín, Patri, Noelia y Almudena, y sus huecos siguen si reponerse, por lo que a la directiva pachequera, y al nuevo entrenador, aún le queda un poco más de trabajo antes de que comienza la nueva temporada.

Recordar que la nueva campaña dará comienzo para el STV Roldán, el día 15 de septiembre, y las pachequeras, se estrenarán viajando hasta el norte para enfrentarse a Marín Futsal.